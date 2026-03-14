중동 포화 속 기대치 밑돈 경제지표…뉴욕증시 또 하락 마감

미국·이스라엘 전쟁 속 국제유가 상승세가 이어지고, 경제지표는 전망치를 밑돌면서 미 뉴욕증시는 하락 마감했습니다.



이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 119.38포인트(0.26%) 내린 46,558.47에 거래를 마쳤습니다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 40.43포인트(0.61%) 내린 6,632.19에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 206.62포인트(0.93%) 내린 22,105.36에 각각 마감했습니다.



다우지수와 S&P500은 올해 최저치를 경신했습니다.



주간 기준 다우지수의 하락률은 2.0%입니다.



S&P500과 나스닥 지수도 이번 주 각각 1.6%, 1.3% 떨어지는 등 3대 주요 지수 모두 3주 연속 하락세를 기록했습니다.



이란 전쟁이 2주 가까이 이어지면서 시장은 에너지 요충지인 호르무즈 해협을 비롯해 전장 상황에 주목하고 있습니다.



뉴욕증시는 이날 오전 상승 출발했지만, 미국이 이란에 대한 공격을 대폭 확대했다는 소식이 전해지면서 상승분을 반납하고 하락세로 돌아섰습니다.



도널드 트럼프 미 대통령은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 "앞으로 일주일에 걸쳐 이란을 매우 강하게 타격할 것"이라고 말했습니다.



트럼프 대통령은 호르무즈 해협 통과 선박 호위와 관련해선 "필요하다면 그렇게 할 것"이라면서도 "상황이 아주 잘 풀리기를 바라고 어떻게 될지 봐야 한다"고 밝혔습니다.



피트 헤그세스 미 국방부 장관도 기자회견에서 "오늘은 미국이 이란 상공에서 수행한 공격 중 가장 큰 규모가 될 것"이라고 말했습니다.



유가 상승세는 이날도 계속되었습니다.



국제 유가 기준인 브렌트유의 5월 인도분 선물 종가는 이날 영국 런던 ICE 선물거래소에서 배럴당 103.14달러로, 2022년 7월 말 이후 최고 수준을 기록했습니다.



4월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 전장보다 3.1% 상승한 배럴당 98.71달러에 거래를 마쳤습니다.



이날 발표된 미 경제지표도 전망치를 밑돌았습니다.



미 상무부에 따르면 작년 미 4분기 국내총생산(GDP) 잠정치는 전분기 대비 연율 환산으로 0.7% 증가하는 데 그쳤습니다.



이는 전망치인 1.4%에 비해 낮은 수치이며, 3분기 성장률인 4.4%와 비교해도 큰 폭으로 꺾였습니다.



지난 1월 개인소비지출(PCE) 가격 지수는 전년 동월 대비 2.8% 상승하여 전문가 전망치인 2.9%를 밑돌았습니다.



전월 대비로는 0.3% 올라 전문가 예상에 부합했습니다.



머피 앤 실베스트의 수석 자산 고문 폴 놀테는 지난 2주간 에너지 시장의 변동성이 가상화폐와 비교해도 뒤지지 않을 만큼 극심했다며 "그저 한발 물러서서 상황이 진정되길 기다리는 수밖에 없다"고 말했습니다.



노스라이트 자산운용의 크리스 자카렐리는 "현재 시장에는 두 가지 길이 있는데, 더 나은 결과는 전쟁이 단기간에 끝나는 것"이라며 "만약 군사 충돌이 예상보다 훨씬 오래 지속된다면 시장에 더욱 부정적인 영향을 미칠 수 있다"고 분석했습니다.