국제유가, 이란 항전의지에 3%↑…브렌트유 이틀째 100달러대

미국과 이스라엘의 전격적인 공습으로 시작된 중동 전쟁이 2주를 맞은 13일(현지시간) 국제유가가 이틀 연속 배럴당 100달러선 위에서 마감했습니다.



이날 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 103.14달러로 전장보다 2.7% 상승했습니다.



이는 종가 기준으로 2022년 7월 말 이후 3년 7개월여 만에 최고 수준입니다.



4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 98.71달러로 전장보다 3.1% 상승했습니다.



국제 원유 가격의 기준인 브렌트유는 이번 주 들어서만 11% 상승했습니다.



미국·이란 전쟁 개전 이후 상승률은 42%에 달했습니다.



이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이는 전날 취임 후 첫 공개 메시지를 내고 호르무즈 해협 봉쇄 지속과 함께 항전 의지를 천명했습니다.



이에 따라 국제 유가는 심리적 저항선인 배럴당 100달러를 뚫고 상승 흐름을 지속하는 모습입니다.



미국은 중동 전쟁으로 인한 유가 급등을 완화하기 위해 대러시아 제재 일부를 추가로 완화했습니다.



미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 12일 오전 0시 1분 이전 선박에 선적된 러시아산 원유와 석유제품에 대해 30일간 판매를 승인하는 새로운 일반 면허를 발급했습니다.



미 정부는 앞서 인도 기업에 이미 선적된 러시아산 원유와 석유 제품 구매를 허용하기도 했습니다.



스웨덴 은행 SEB의 비아르네 시엘드로프 분석가는 "러시아산 원유는 이미 구매자들에게 가고 있었다"며 "이번 완화 조치가 시장에 추가 물량을 공급하는 것은 아니지만 일부 마찰을 줄이는 효과는 있다"고 평가했습니다.



이어 "시장은 이번 전쟁이 장기화할 것을 우려하기 시작했다"며 "가장 큰 두려움은 석유 인프라가 심각하게 손상돼 공급 손실이 장기화하는 것"이라고 말했습니다.



한편 원자재 분야에서 시장 영향력이 큰 골드만삭스의 리서치팀은 이날 보고서에서 중동 지역 에너지 인프라 피해와 호르무즈 해협 물류 차질 여파로 브렌트유의 3월 평균 가격이 배럴당 100달러를 웃돌 것으로 전망했습니다.



또한 4월에는 배럴당 85달러를 나타낼 것으로 예상했습니다.