미, 이란 최고지도자 모즈타바 등에 최대 150억 원 현상금

▲ 트럼프, 모즈타바 하메네이

미국 도널드 트럼프 행정부가 13일(현지시간) 이란의 새 최고지도자에 오른 모즈타바 하메네이 등에 대해 최대 1천만 달러(약 149억 8천100만 원)의 현상금을 내걸었습니다.미 국무부가 운영하는 테러 정보 신고·보상 프로그램인 '정의에 대한 보상'(Rewards for Justice)은 이날 "이란의 이슬람혁명수비대(IRGC) 및 그 산하 부대 주요 지도자들에 대한 정보 제공자에게 최대 1,000만 달러의 현상금을 지급한다"고 밝혔습니다.국무부는 지난 2019년 4월 IRGC를 외국 테러조직으로 지정했으며, 이보다 앞서 재무부는 IRGC를 그 산하 정예군인 쿠드스군을 지원한다는 이유로 '특별 지정 글로벌 테러리스트'로 지정한 바 있다고 설명했습니다.국무부는 현상금을 걸면서 첫 번째 대상자로 최고지도자인 모즈타바 하메네이를 지목했습니다.또 아스가르 헤자지 최고지도자 비서실장, 야흐야 라힘 사파비 최고지도자 군사 고문, 알리 라리자니 최고지도자 고문 겸 최고국가안보회의 사무총장, 에스칸다르 모메니 내무장관, 에스마일 카티브 정보안보부 장관 등이 현상금 대상자 명단에 올랐습니다.이 밖에 얼굴 사진 및 이름이 없는 국방위원회 사무총장, 최고지도자 고문, 최고지도자실 군사실장, IRGC 사령관 등에 대한 정보도 국무부는 요청했습니다.국무부는 "이들은 전 세계에서 테러를 계획, 조직, 실행하는 IRGC의 다양한 부대를 지휘·통제하고 있다"며 "이란 정규군의 일부인 IRGC는 이란이 국정의 핵심 도구로서 테러를 활용하는 데 있어 중심 역할을 수행한다"고 지적했습니다.'정의에 대한 보상' 엑스(X·옛 트위터) 계정에도 이날 이들에 대한 최대 1천만 달러 현상금 공고가 올라왔습니다.이 게시물에는 "이들 이란 테러 지도자들의 정보를 갖고 있는가. 우리에게 정보를 보내라. 보상금과 이주 지원을 받을 수 있다"는 내용이 적혀 있습니다.