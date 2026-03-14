낱낱이 드러난 이태원참사 부실 대응…'불출석' 윤석열 고발

<앵커>



이틀간 이어진 이태원 참사 청문회에서는 참사 당시 부실 대응이 낱낱이 드러났습니다. 예상된 인파에도 지하철 무정차는 없었고, 도로에는 불법 건축물이 방치돼 재난을 키웠다는 문책이 나왔습니다.



보도에 안희재 기자입니다.



<기자>



10·29 이태원 참사 특별조사위원회 청문회 이틀차, 참사 전후 부실했던 각 기관 대응이 도마에 올랐습니다.



인파가 예상됐는데도 지하철 무정차를 시행하지 않아 역사 출입구 앞 사고로 이어졌다는 지적에 이어,



[김문영/청문위원 : 이례 상황 발생 등으로 승객 안전이 우려될 때는 역장이 (관제센터 등) 승인을 받아서 무정차 통과시킬 수 있다고….]



[송은영/참사 당시 이태원역장 : 외부 상황을 알려주는 분은 아무도 없었고….]



장기간 방치된 불법 건축물들 때문에 인도가 좁아져 재난을 키웠다는 문책도 쏟아졌습니다.



연이틀 증인으로 불려 나온 박희영 용산구청장은 어제(13일)도 해명에 진땀을 뺐습니다.



[박희영/용산구청장 : 직원들이 심야이기 때문에 연락이….]



[정문자/청문위원 : 증인은 구청 직원이 아니고 구청장입니다. 연락이 안 된다고 해서 경광봉 들고 저기서 2시간을 있는 게 아니라, 구청에 가서 제대로 빨리 구성을 하고….]



박 구청장은 참사 당일 밤 당직 근무자에게 정부 비판 전단지를 떼라고 지시했다는 의혹에 대해서는 "모르는 일"이라고 거듭 부인했습니다.



특조위는 희생자 이송과 시신 안치 과정에서 드러난 혼란을 짚으며 소방당국에 재발 방지책을 주문했고 생존자와 구조 인력, 지역 상인과 주민 등에 대한 피해 구제 방안도 따져 물었습니다.



이틀에 걸친 청문회가 막을 내린 가운데 특조위는 윤석열 전 대통령이 정당한 사유 없이 증인 출석을 거부했다며 고발하겠다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 소지혜, 화면제공 : 10·29 이태원참사 특별조사위원회)