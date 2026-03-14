시흥 자원순환시설 화재…"창문 닫고, 차량 우회" 재난문자도

<앵커>



어제 경기 시흥시의 한 자원순환시설과 충주의 폐기물 처리업체에서 불이 났습니다. 전주의 한 교차로에서는 경차 2대가 정면 충해 2명이 다쳤습니다.



밤사이 사건·사고 소식, 김민준 기자가 보도합니다.



<기자>



희뿌연 연기가 하늘로 솟구치고, 중장비들이 사고 현장을 수습하고 있습니다.



어제 저녁 7시쯤 경기도 시흥시 정왕동의 한 자원순환시설에서 불이 났습니다.



불이 난 지 3시간 반 만에 불길이 잡혔고, 다행히 다친 사람은 없었습니다.



시흥시청은 한때 재난문자를 발송해 "인근 주민은 창문을 닫고, 차량은 화재 현장을 우회해 달라"고 당부했습니다.



소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정입니다.



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시뻘건 불길이 쓰레기 창고 위로 피어오릅니다.



어젯밤 9시쯤 충북 충주시 대소원면의 한 폐기물 처리업체에서도 불이 났습니다.



쓰레기를 쌓아둔 창고에서 시작된 불은 인근 야산으로까지 번졌습니다.



소방당국은 장비 30대와 인력 160여 명을 투입해 1시간 만에 창고 화재를 진압했고, 1시간 20여 분만에 야산에 옮겨 붙은 불도 모두 껐습니다.



다행히 인명 피해는 없었습니다.



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어젯밤 9시 50분쯤 전북 전주시 덕진동의 한 교차로에서 경차 2대가 정면 충돌했습니다.



직진 신호에서 좌회전을 시도하며 신호를 위반한 경차 1대가 마주 오던 차량과 부딪히며 사고가 난 것으로 전해졌습니다.



이 사고로 정상 주행하던 차량의 운전자와 동승자 등 50대 남성 2명이 늑골과 복부에 경상을 입어 병원으로 옮겨졌으나, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다.



경찰은 블랙박스 영상 등을 토대로 음주 여부와 정확한 사고 원인을 조사할 계획입니다.



(영상편집 : 이상민, 화면제공 : 소방청·송영훈)