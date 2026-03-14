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'전쟁 장기화'에 변동성↑…외국인 빠지고 개미는 단타

박재현 기자
작성 2026.03.14 06:27 조회수
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<앵커>

국제유가 급등으로 코스피가 이틀 연속 하락해 5,500선이 무너졌습니다. 외국인 투자자의 이탈도 가속화하고 있습니다.

박재현 기자가 취재했습니다.

<기자>

국제유가가 다시 배럴당 100달러를 돌파하면서 충격은 증시로 이어졌습니다.

하락폭만 줄였다 늘였다 반복하던 코스피는 1.7% 내린 5,487로 장을 마쳤습니다.

외국인이 1조 4천억 원, 기관이 1조 원 순매도하면서 지수를 끌어내렸는데, 개인 투자자가 2조 4천억 원 사들이면서 주가를 방어했습니다.

지난달에만 코스피에서 21조 원 넘게 팔아치운 외국인들은 이달 들어서도 13조 원 넘게 순매도하며 우리 증시에서 빠져나가고 있습니다.

반면 개인은 같은 기간 하루 평균 2조 원 넘게 사들이며 17조 원 넘는 순매수를 기록 중입니다.

이란 전쟁 직후 이틀간 무려 17% 1,150포인트 폭락했다가 다음날은 9.6% 폭등, 이후에도 국제 유가에 따라 하루에 5~6%씩 급등락 하는 널뛰기 장세에서 개인들의 투자는 급증한 것입니다.

[이효섭/자본시장연구원 선임연구위원 : (중동발 불확실성에) 외국인들이 위험 자산 비중을 일정 부분축소하는 것으로 판단됩니다. 개인들은 '포모(투자 소외 두려움)' 현상으로 저점 매수를 하는 개인 투자자들이 급격히 증가한….]

개인 투자자들의 증가세와 맞물려 단기 차익을 노리는 이른바 '단타' 거래도 급증하고 있습니다.

얼마나 자주 사고팔았는지, 매매 빈도를 보여주는 회전율은 이달 들어 지난 1월의 2배를 넘었습니다.

[주원/현대경제연구원 연구본부장 : 단타가 많다는 건 주식시장의 변동성을 높이는 요인으로 작용할 수 있고, 변동성이 커지면 다시 단타 매매가 많아지고 이런 악순환이….]

전문가들은 당분간 전쟁 상황과 유가에 따라 우리 증시가 급격히 요동칠 수 있다고 보고 있습니다.

금융당국은 변동성이 큰 상황에서 주식을 담보로 투자하는 데 대해 각별히 유의해 줄 것을 당부하고, 주가의 하락폭을 키울 수 있는 불법 공매도 감시를 강화하기로 했습니다.

(영상취재 : 김원배, 영상편집 : 김종미, 디자인 : 최하늘)
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