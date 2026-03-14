'쿠드스의 날' 수천 명 모였는데 '쾅'…"개전 후 최대 공습"

<앵커>



이란 혁명수비대는 이스라엘에 탄도미사일 30발을 발사했다며 개전 이후 가장 강력한 공격을 가했다고 발표했습니다. 이란 테헤란에서는 이스라엘과 미국을 비판하는 집회가 열려 수천 명이 모였습니다.



전형우 기자입니다.



<기자>



현지시간 13일 국제 쿠드스의 날을 맞아 이란 테헤란에서 집회가 열렸습니다.



이슬람권에서는 라마단의 마지막 금요일을 쿠드스의 날로 지정해 이스라엘의 예루살렘 점령에 반대하고, 팔레스타인에 대한 연대를 표시합니다.



수천 명이 참여한 이번 집회에는 미국과 이스라엘을 강하게 비판하는 목소리가 나왔습니다.



집회 참여자들은 숨진 최고지도자 알리 하메네이와 후임자인 모즈타바 하메네이의 사진을 들었습니다.



[제이납사다트 호세이니/집회 참가자 : 미국, 이스라엘, 그리고 오만한 세력들에게 강력한 일침을 가하고 우리가 항상 이슬람과 우리의 지도자 뒤에 서 있다는 것을 보여주기 위해 집회에 나왔습니다.]



이란 언론에 따르면 집회가 열리고 있던 테헤란 남부 광장 인근을 이스라엘이 폭격해 여러 차례 폭발음이 들렸습니다.



폭격으로 여성 1명이 숨졌다고도 전했습니다.



집회 도중 폭발음이 들리자 시민들 중 일부는 "신은 위대하다"를 외치며 분노를 표시한 것으로 전해졌습니다.



이스라엘 군은 전쟁 14일째인 이날까지 전투기 90대를 동원해 200발의 폭탄을 떨어뜨렸다고 밝혔습니다.



최고지도자 모즈타바 하메네이의 항전 메시지 발표 이후 이란군은 이스라엘에 개전 이후 가장 강력한 미사일 공격을 가했다고 밝혔습니다.



이란 혁명수비대는 "탄도 미사일 30발이 이스라엘 내 표적을 향해 발사됐다"고 발표했습니다.



이날 이스라엘 중부 지방에 요격된 탄도미사일 파편이 떨어지면서 불이 났지만 인명 피해는 보고되지 않았다고 현지 언론이 전했습니다.



(영상편집 : 박선수)