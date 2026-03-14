1. 트럼프 "다음 주 이란 강력 타격" 예고



트럼프 미국 대통령이 다음 주 이란을 매우 강하게 타격할 거라고 말했습니다. 이란 새 최고지도자 모즈타바가 안면 부상을 당했을 가능성이 있다는 주장도 제기됐습니다.



2. 휘발유 1,700원대 속속 등장…정부 전방위 단속



석유제품 최고가격제 시행 첫날인 어제(13일) 전국 주유소 평균 휘발유 가격이 34원 떨어졌습니다. 정부는 싼 가격에 공급받고도 과도한 이익을 챙기는 주유소가 없는지 전방위 단속에 나섰습니다.



3. 잠시 후 도미니카와 WBC 8강전…'17년 만의 4강' 도전



월드베이스볼클래식에 출전한 대한민국 대표팀이 잠시 후 '우승 후보' 도미니카 공화국과 8강전을 치릅니다. 우리 팀은 류현진 투수를 선발로 내세워 17년 만의 4강 진출 신화에 도전합니다.



4. 경기 시흥시 자원순환시설 불…화재 잇따라



어젯밤 경기도 시흥의 자원순환시설에서 불이 나 인근 지역에 재난문자가 발송됐습니다. 충주의 폐기물 처리업체에서도 화재가 발생해 인근 야산까지 불이 옮겨 붙었습니다.