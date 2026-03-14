뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'시간당 4만 5천 원' 최저임금 법안에 뉴욕 시끌

전형우 기자
작성 2026.03.14 03:29 조회수
'시간당 4만 5천 원' 최저임금 법안에 뉴욕 시끌
▲ 뉴욕 맨해튼의 고층 빌딩들

미국 뉴욕시 의회에서 최저임금을 시간당 30달러(약 4만 5천 원)로 인상하는 법안이 발의돼 찬반 논쟁이 일고 있습니다.

12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 미 언론에 따르면 지난 10일 뉴욕시 진보성향 의원들은 현재 시간당 17달러(약 2만 5천 원)인 최저임금을 대기업은 2030년까지, 직원 수 500명 미만인 기업은 2032년까지 시간당 30달러로 올리자는 법안을 냈습니다.

시간당 30달러 임금은 연봉으로 치면 6만 2천400달러(약 9천300만 원)입니다.

법안이 통과될 경우, 뉴욕의 최저임금은 미국 내 도시와 주 가운데 가장 높은 수준이 될 수 있습니다.

현재 최저임금이 가장 높은 곳은 시애틀로, 시간당 21.3달러입니다.

이 법안은 고물가로 악명 높은 뉴욕에서 노동 계층의 지지를 받고 있습니다.

진보 성향 싱크탱크 경제정책연구소(EPI)는 뉴욕 대도시권에서 1인 가구가 적절한 주거, 식비, 교통비 등 생활필수품을 충당하려면 연간 8만 3천262달러가 필요하다고 추산했습니다.

반면 소규모 사업자들은 코로나19 이후 급등한 임대료와 공공요금, 보험료 등에 더해 임금 부담까지 늘어날 수 있다며 우려하고 있습니다.

법안이 시행될 경우 뉴욕시 임금근로자의 3분의 1이 넘는 168만 명의 임금이 인상될 것으로 EPI는 분석했습니다.

다만 뉴욕에선 최저임금 결정 권한이 주 정부에 있어, 시의회가 독자적으로 임금을 정할 수 있는지에 대한 법적 논쟁도 제기되고 있습니다.

조란 맘다니 뉴욕시장은 지난해 선거에서 물가 부담을 줄이겠다는 공약을 내세워 당선됐습니다.

당시 그는 2030년까지 최저임금을 시간당 30달러로 인상하는 방안을 지지한다고 밝힌 바 있습니다.

맘다니 시장 측은 참모진이 현재 법안을 검토 중이라고만 밝혔습니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
전형우 기자 사진
전형우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지