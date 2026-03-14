에너지난 쿠바, 미국과 대화…"이견 해소 목적"

▲ 쿠바 국기

미켈 디아스카넬 쿠바 대통령은 최근 미국 측과 대화를 진행했다고 13일(현지시간) 밝혔습니다.AP통신, 로이터통신 등 외신과 쿠바 현지 언론에 따르면 디아스카넬 대통령은 이날 쿠바 국영TV에서 한 연설을 통해 이같이 밝히며 이번 회담이 "양국 간의 이견에 대해 대화를 통한 해결책을 찾기 위한 목적이었으며, 국제적 요인들이 이러한 교류를 가능케 했다"고 말했습니다.다만 대화를 촉진케 한 요인이 무엇인지, 누가 참석했는지 등 회담의 구체적인 세부 사항에 대해선 밝히지 않았습니다.쿠바가 미국과의 대화를 시인한 건 에너지 위기를 겪은 후 이번이 처음입니다.쿠바는 그간 미국의 봉쇄 속에 심각한 에너지난을 겪어왔습니다.정부는 955개의 태양광 패널을 설치하고, 에너지를 긴축적으로 운용하는 등 자구책을 마련했지만 석유 부족에 따른 전력난은 점점 심각해지는 양상입니다.전력 부족으로 115개 이상의 제과점이 전기 대신 석탄이나 나무 땔감을 이용해 빵을 구웠고, 단전은 수시로 이뤄졌습니다.또한 전력 부족은 통신, 교육, 교통, 의료 등 사회 각 분야에 영향을 미쳤으며, 그 결과 의료진이 수만 명의 수술을 연기해야 했다고 디아스카넬 대통령은 설명했습니다.그는 이번 회담 목적이 "심각성과 파급력이 큰 양국 간 문제들을 파악하고 해결책을 찾는 것"이라고 설명했습니다.또한 "양측이 양국 국민의 이익을 위해 구체적인 행동을 취할 의지가 있는지 확인하고, 지역의 안보와 평화를 보장하기 위한 협력 분야를 찾고자 한다"고 덧붙였습니다.다만 이 과정이 국가 정치 체제에 대한 존중과 쿠바의 '주권 및 자결권'을 바탕으로 평등하게 진행되어야 한다는 점도 분명히 했습니다.미국 정부는 디아스카넬 대통령의 대화 언급과 관련해 즉각적인 논평을 하지 않았습니다.(사진=게티이미지)