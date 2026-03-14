가격은 절반, 성능은 최고…천궁-2 요격률에 세계 '깜짝'

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<앵커>중동 전쟁이 장기화할 조짐을 보이는 가운데, 아랍에미리트, UAE에 배치된 한국산 중거리 요격 미사일 천궁-2가 높은 요격률을 기록하며 주목받고 있습니다.천궁-2 어떤 무기인지 짚어보겠습니다.<기자>UAE 군사 전문가에 따르면 개전 초기 이란은 UAE를 향해 총 137발의 미사일을 발사한 것으로 알려졌는데, UAE 방공망이 그중 132발을 격추해 약 96%의 요격률을 기록했다고 하죠.이 UAE 방공망에는 한국제 천궁-2가 포함되어 있습니다.UAE 측이 천궁-2의 요격률을 정확히 공개하진 않았지만 지난 8일 천궁-2 유도탄 30여 발을 조기 인도받기 위해 대구 공항에 수송기를 보냈던 것을 보면 천궁-2가 이번 전쟁에서 작지 않은 역할을 한 것으로 전문가들은 보고 있습니다.UAE가 우리 국민의 귀국을 위해 적극적으로 협조해 준 것도, 원유 도입이 이어진 것도, 두 나라 사이가 단순히 가까워서만은 아니라는 것입니다.천궁-2는 항공기와 탄도미사일을 요격하기 위해 개발된 중거리 지대공 요격미사일입니다.[최기일/상지대학교 군사학과 교수 : 미사일을 미사일로 요격하는 방식이다 보니까 일반적인 공격형 미사일보다는 훨씬 더 정밀한 그리고 고도의 첨단 기술이 요하겠는데요. 일단 여기에는 탐지 식별을 위한 레이더 기술이 또 필요하고요. 그리고 이걸 정밀하게 추적 요격할 수 있는 추진체 기술이나 그다음에 정밀 타격 능력이 굉장히 중요합니다.]천궁이 유독 주목받는 이유는 뭘까요?일단 가격이 굉장히 쌉니다.천궁-2 요격 미사일 가격은 한발 당 15억 수준, 미국 패트리엇 미사일이 40~60억 수준인 것을 비교하면 훨씬 저렴하죠.[최기일/상지대학교 군사학과 교수 : 탈냉전 시기 약 20~30년 동안 대부분의 나라들이 자국의 군비를 축소할 때 전 세계에서 유일하게 방위산업 기반 역량을 강화한 나라가 있어요. 그게 우리나라예요. 대량생산 체제에 따른 원가 절감이 여기서 나타납니다.]즉, 한국 방산은 오랜 기간 생산 기반을 유지해 오면서 무기를 대량 생산할 수 있는 구조를 갖추게 됐다는 것.게다가 천궁은 2000년대 이후 개발된 비교적 최신 무기 체계로, 최신 기술을 기반으로 설계된 만큼 비용 효율성도 높일 수 있었습니다.[신종우/한국국방안보포럼 사무총장 : 미국의 패트리엇 미사일 같은 경우는 표적당 2발을 발사합니다. (그중) 하나를 맞춰도 명중인 거예요. 그런데 천궁-2 같은 경우는 작년에 UAE에 수락 검사를 할 때 표적당 1발에 성공하는 조건으로 했어요. 쉽게 말하면 원샷, 원킬 100%. 그리고 천궁-2가 탄도미사일뿐만 아니라 이란의 샤헤드 드론까지 요격할 수 있지 않습니까? 특히 중요한 건 탄도탄 탐지 레이더입니다. 훨씬 더 멀리 그리고 더 정확하게 더 빠르게 탐지할 수 있는 게 특징입니다.]우리는 어떻게 천궁-2를 만들 수 있었을까요?1990년대 후반, 우리 군의 주력 방공 무기는 미국에서 들여온 호크 미사일.그러나 시간이 지나면서 이 장비는 점점 노후화됐고 국산 방공 무기를 만들 필요성이 커지기 시작했죠.그래서 1998년 국방과학연구소를 중심으로 한국형 중거리 지대공 미사일 개발 사업이 본격적으로 시작됩니다.당시 한국인은 요격 체계 개발 경험이 거의 없었습니다.이때 한국이 도움을 청한 나라가 러시아였죠.당시 한국 연구진 수십 명이 러시아에 머물며 현지 엔지니어들과 기술 협력을 진행했다고 하는데, 술자리까지 함께하며 기술을 배우려고 노력했다는 일화도 전해질만큼 아주 열정적이었다고 합니다.10년이 넘는 연구 끝에 마침내 2011년 우리나라 최초의 중거리 방공미사일 천궁이 탄생했고, 이후 성능을 더 끌어올려 탄도미사일까지 요격할 수 있는 천궁-2가 개발된 것입니다.중동 정세 불안으로 방공망 확충이 시급해진 가운데, 한국 방공 무기에 대한 수요는 앞으로 더 커질 것이라고 전문가들은 분석하고 있습니다.[최기일/상지대학교 군사학과 교수 : 오늘날의 지금 전쟁 양상이 정밀한 투발 시스템을 보유한 것이 굉장히 중요해졌죠. 그리고 이러한 미사일을 방어하기 위한 효과적인 수단이 당연히 중요해질 수밖에 없겠죠.]세계적으로 인정받고 있는 K 방산, 여러분들은 어떻게 생각하시나요?