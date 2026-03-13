미 1월 근원 PCE물가 3.1%↑…인플레 상승세 지속

▲ 뉴욕 브루클린의 한 슈퍼마켓

미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 중시하는 인플레이션 지표가 근원지수 기준으로 지난 1월까지 3%대 수준을 유지한 것으로 나타났습니다.미 상무부는 지난 1월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전년 동월 대비 2.8% 상승했다고 13일(현지시간) 밝혔습니다.이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(2.9%)를 밑돈 수치이며, 전월 대비로는 0.3% 올라 전문가 예상에 부합했습니다.에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수는 전년 동월 대비 3.1%, 전월 대비 0.4% 올라 전문가 전망에 모두 부합했습니다.대표지수 상승률은 작년 12월(2.9%) 대비 상승률이 둔화했지만, 근원지수 상승률은 작년 12월(3.0%) 대비 상승세가 가팔라졌습니다.근원지수는 단기 변동성이 큰 에너지와 식료품 가격을 제외한 지표로, 물가의 기조적인 흐름을 상대적으로 더 잘 반영한다고 여겨집니다.근원지수 상승률은 작년 4월 2.6%로까지 낮아졌다가 이후 완만한 반등 흐름을 보이고 있습니다.이는 미·이란 전쟁 발발(2월 28일) 이전부터 이미 미국의 인플레이션 상승 압력에 놓여 있었음을 시사합니다.PCE 가격지수는 미국 거주자들이 상품과 서비스를 구매할 때 지불하는 가격을 측정하는 물가 지표입니다.연준은 '2% 물가상승률'이라는 통화정책 목표 달성 여부를 판단할 때 상대적으로 더 널리 알려진 소비자물가지수(CPI) 대신 PCE 가격지수를 준거로 삼습니다.이날 발표된 PCE 물가지표는 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 이란 공습 개시 이후 국제 유가 급등의 영향은 반영되지 않았습니다.한편 이날 함께 발표된 1월 명목 개인소비지출은 전월 대비 0.4% 올라 시장 예상(0.3%)을 웃돌았습니다.다만, 물가 상승분을 제외한 실질 개인소비지출은 1월 전월 대비 0.1% 증가해 작년 12월(0.1%)에 이어 약한 증가세를 이어갔습니다.명목 개인소득은 전월 대비 0.4% 올라 전망(0.5%)을 밑돌았습니다.1월 PCE 지표는 원래 지난달 26일 발표될 예정이었지만, 지난해 미 연방정부 셧다운 여파로 발표가 지연되었습니다.(사진=게티이미지코리아)