튀르키예로 또 이란발 미사일…이란, 발사 부인

이란의 미사일이 13일(현지시간) 튀르키예 영공에서 또 격추됐습니다.이란 미사일이 튀르키예로 향한 것은 지난 4일과 9일에 이어 이번이 세 번째입니다.튀르키예 국방부는 이날 성명에서 "이란에서 발사돼 튀르키예 영공에 진입한 탄도미사일이 동부 지중해에 배치된 북대서양조약기구(NATO·나토) 공군과 미사일 방어시스템에 의해 격추됐다"고 밝혔습니다.튀르키예 국방부는 "우리 영토와 영공을 겨냥한 모든 위협에 대해 단호하고 주저 없이 필요한 모든 조치를 하고 있다"며 이번 사건의 원인을 규명하기 위해 관련 국가와 협의 중이라고 말했습니다.사상자 발생 여부는 언급하지 않았습니다.앨리슨 하트 나토 대변인은 "튀르키예로 향하던 이란 탄도미사일을 재차 성공적으로 요격했다"며 "나토는 경계를 늦추지 않으면서 모든 동맹을 방어하기 위한 확고한 태세를 유지하고 있다"는 입장을 냈습니다.아나돌루 통신은 이날 새벽 튀르키예 남부 아다나의 인지를르크 공군기지에서 공습경보가 들렸다고 보도했습니다.이 기지는 미군의 전술핵무기가 보관된 것으로 알려진 장소입니다.일간 줌후리예트는 이란에서 날아든 미사일이 비행하는 동안 아다나 곳곳에서 사이렌이 울렸다고 보도했습니다.소셜미디어에는 아다나 상공에 불타는 밝은 물체가 움직이는 모습이 담긴 영상이 확산했습니다.튀르키예의 한 안보 소식통은 "(격추된) 미사일 잔해가 대기권으로 진입하면서 불타는 모습"이라고 설명했다고 이 매체는 전했습니다.튀르키예 주재 모하마드 하산 하비볼리자데 이란대사는 이날 "튀르키예의 주권을 존중한다"며 "이란군, 총참모부, 외교부가 앞서 튀르키예에 대한 미사일 등 공격에 관여하지 않았다고 발표했다"고 말했습니다.이어 "이런 행위는 양국 간 우호적이고 형제적인 관계를 훼손하려는 의도를 가진 제3자의 소행일 가능성이 있다"며 "오해를 해소하기 위해 사건을 조사하는 기술팀 구성을 제안했다"고 말했습니다.미국 국무부는 지난 9일 튀르키예 동남부에 자국민 여행금지를 발령하고 아다나 주재 총영사관의 비필수 인력을 대피시켰습니다.튀르키예는 지난 10일 아다나에 가까운 말라티아 지역에 패트리엇 방공체계가 추가로 배치됐다며 독일 람슈타인에 있는 나토 연합공군사령부(AIRCOM)에서 가져온 것이라고 밝혔습니다.