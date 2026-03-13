루마니아 "영공서 확인 불가 물체 탐지…전투기 출격"

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

루마니아군이 국경 인근 영공에서 확인할 수 없는 물체를 탐지해 전투기가 출격했다고 로이터통신이 13일(현지시간) 보도했습니다.루마니아 국방부는 이날 "오전 10시쯤 툴체아주 북쪽에서 공중 표적이 탐지됐다"며 "방공 시스템이 경계 태세에 돌입했고 F-16 전투기 2대가 출격해 영공을 정찰했다"고 밝혔습니다.군 당국은 이 물체가 우크라이나 국경 인근의 루마니아 지역으로 떨어진 드론 파편일 가능성이 있다고 전했습니다.루마니아는 최근 미국·이스라엘과 이란의 무력 충돌 이후 자국으로 불똥이 튈 가능성에 촉각을 곤두세우며 서방과 공조를 강화하고 있습니다.루마니아는 이날 국제에너지기구(IEA) 가입을 공식 요청했습니다.최근 유가 불안 등 에너지 위기 대응을 위한 국제 공조에 협력하겠다는 취지입니다.IEA는 전 세계 주요 에너지 소비국이 참여하는 국제기구로 한국, 미국, 영국, 독일 등 32개국이 회원국입니다.회원국들은 에너지 안보를 위해 전략비축유 방출 등 비상 대응 체계를 운영합니다.루마니아는 지난 11일 미국 공중급유기와 감시장비 등을 영내 배치하기로 한 데 이어 전날에는 우크라이나와 드론 공동 생산 협약도 맺었습니다.