미 공중급유기 작전 중 이라크서 추락…4명 사망

▲ 미군 공중급유기 추락에 연관된 또 다른 급유기가 꼬리 부분이 손상된 채 이스라엘 벤구리온 공항에 비상 착륙했다.

미군 공중급유기 1대가 이란 군사작전 수행 중 이라크 서부에 추락했다고 미 중부사령부가 12일(현지시간) 밝혔습니다.중동 지역 미군을 총괄하는 중부사령부는 이날 엑스(X)에 "미군 KC-135 공중급유기 1대가 손실된 사실을 확인했다"며 "사고는 '장대한 분노' 작전 중 우호 공역에서 발생했으며 현재 구조 작업이 진행 중"이라고 밝혔습니다.사령부는 이후 별도 성명을 통해 "사고 기체에 탑승한 6명의 승무원 가운데 4명이 사망한 것으로 확인됐다"며 "구조작업이 계속되고 있다"고 설명했습니다.이번 사고에는 항공기 2대가 관련됐으며, 1대는 이라크 서부에 추락했고 다른 1대는 이스라엘 벤구리온 공항에 비상 착륙했습니다.중부사령부는 또 사고 원인이 "적의 공격이나 오인 사격은 아니"라며 "상황이 진전되는 대로 추가 정보를 공개할 예정"이라고 밝혔습니다.이번 사고는 KC-135 급유기가 다른 급유기와 공중에서 충돌하면서 발생한 것으로 추정됩니다.소셜미디어에는 벤구리온 공항에 비상 착륙한 KC-135 급유기의 수직 꼬리 날개 부분이 파손된 모습이 담긴 사진이 돌고 있습니다.(사진=소셜미디어 X 캡처, 연합뉴스)