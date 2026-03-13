[D리포트] '컥컥' 거리며 신고했지만…주검으로 발견된 30대 공무원

어제(12일) 오후 11시 50분쯤, 후진하던 소방차가 멈춰 서더니 대원들이 잇따라 내립니다.



손전등을 비추며 구청과 인근 건물을 수색하던 대원들.



10분이 지나지 않아 이내 자리를 뜹니다.



대구 수성구청 별관 교통과에서 30대 직원 A 씨가 숨진 채 발견된 건 오늘 오전 6시 45분.



환경미화원이 사무실에 쓰러져 있는 A 씨를 찾아내 신고했습니다.



그런데 A 씨가 발견되기 7시간 전인 어제 오후 11시 35분쯤, 119상황실에 한 통의 신고 전화가 들어왔습니다.



신고 전화를 한 사람은 다름 아닌 숨진 A 씨,



신고 당시 제대로 된 대화를 하지 못한 채 구토 소리를 낸 것으로 알려졌습니다.



A 씨가 있던 현장에선 먹다 남은 햄버거가 발견되기도 했습니다.



사고가 발생한 별관 건물 입구입니다. 현장에 출동한 구급대원과 경찰관은 출입문이 이렇게 잠겨 있자 별다른 조치 없이 떠난 것으로 알려졌습니다.



경찰은 A 씨가 음식물이 기도에 걸려 숨진 것으로 보고 있는 상황.



이렇게 소방과 경찰 출동대원이 현장을 떠나면서 당시 근무 중이던 구청 당직 직원에게 협조를 요청하지 않는 등 조치가 미흡했다는 지적이 나오고 있습니다.



[소방당국 관계자 : (최초 신고에서 철수를 하셨었잖아요. 그거는 뭐 때문에 그러셨던 거예요?) 그건 저희가 내부에서 지금 확인 중인 사항이라서 지금 정확하게 말씀드리기는 어렵다는..."]



경찰은 부검을 통해 A 씨 사인을 조사하는 한편 구청 내 CCTV 영상 등을 확보해 경찰과 소방 출동자가 적절히 대응했는지도 확인할 방침입니다.



(취재 : TBC 박가영 / 영상취재 : TBC 이상호 / 제작 : 디지털뉴스부)