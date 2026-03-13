뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[D리포트] "동화 속 인어가 나타났다"…대전서 첫 국제 수중예술대회

SBS 뉴스
작성 2026.03.13 19:56 조회수
PIP 닫기
아름다운 황금 인어가 등장했습니다.

우아한 자태로 영화 '인사이드 아웃' 속 '기쁨이'를 표현합니다.

'수중제비'를 돌기도 하고, 공기를 내뿜으며 작품을 만듭니다.

기쁨과 슬픔의 표정까지 놓치지 않고 표현합니다.

연기가 끝난 뒤 관람객들의 박수가 쏟아집니다.

대전엑스포아쿠아리움에서 열린 국제수중예술대회입니다.

[앨런 램 / 국제인어연맹 회장 : 우리는 2021년부터 전문적인 국제대회를 열기 시작했습니다. 그리고 올해 처음으로 한국에서 국제대회를 개최하게 됐습니다.]

신생 국제대회이지만, 우리나라를 포함해 중국과 대만, 네덜란드 등 7개국에서 선수 58명이 참가했습니다.

9살의 어린 선수부터 전문 성인 선수까지 연령대도 다양했습니다.

[에타 (타이완) / 언더워터댄스 종목 참가선수 : 저는 스트리트 댄스를 가르치는 선생인데, 부드럽고 아름다움이 주를 이루는 이 수중예술 분야에서도 리듬감 있고 박력 있는 작품을 만들고 싶어 참가하게 됐습니다.]

수중 발레와 언더워터댄스 등 다양한 종목에서 개인과 단체 참가자들이 각자의 기량을 펼쳤습니다.

대전엑스포 아쿠아리움은 우리나라 첫 개최의 의미를 담아 흔쾌히 메인수조를 무대로 내놓았습니다.

[김남현 / 머르소나 대표(대회 주최 단체) : '우리나라에서도 이런 대회가 열렸으면 좋겠다'라고 생각을 하던 중에 대전엑스포 아쿠아리움에 와봤는데요. 여기는 처음부터 공연을 위해서 설계된 아쿠아리움이고 음향 시설도 잘 돼 있고 해서 우리 선수들에게 가장 좋은 환경이라고 생각했습니다.]

이번 국제수중예술대회는 수중예술이 새로운 공연예술 장르로 확장되고 수중 콘텐츠의 다양한 가능성을 보여주는 계기가 됐습니다.

(취재 : TJB 이호진 / 영상취재 : TJB 김경한 / 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지