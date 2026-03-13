[날씨/XR] 주말 야외활동 '수월'…낮은 포근, 큰 일교차 주의

주말만큼은 날이 좋았으면 싶죠.



이번 주말 큰 일교차만 유의하신다면 야외 활동하기 수월하겠습니다.



그럼 기온은 얼마나 올라갈까요, 지금 보시는 건 내일(14일) 최고 기온을 색으로 나타낸 지도입니다.



초록색은 10도 이하, 노란색은 10도 이상 올라가고요, 붉은색은 15도 이상 크게 오르겠습니다.



서울 등 서쪽 지역은 내일 기온 오늘과 비슷하겠는데요, 동쪽 지역은 오늘보다 훨씬 더 크게 오르겠습니다.



그 이유는 바로 바람의 방향이 바뀌기 때문입니다.



봄철은 기압계 이동 속도가 빨라서 날씨가 자주 변하고 풍향도 수시로 바뀝니다.



오늘은 동풍이 불면서 서쪽 지역의 기온이 크게 올랐다면, 내일은 이와 반대로 서풍이 불면서 태백산맥을 타고 넘어 공기가 고온 건조해져 동쪽 지역의 기온이 크게 오르겠습니다.



다음으로 위성 영상 보겠습니다.



오늘 동해안에 비를 뿌린 기압골은 동쪽으로 빠져나갔고요, 오늘 전국 하늘 대체로 맑게 드러나 있습니다.



내일은 동해 북부 해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들면서 전국 하늘에 구름이 많겠습니다.



내일 아침 기온도 보겠습니다.



서울이 3도로 다소 쌀쌀하겠고요, 낮 기온은 서울이 12도, 대구는 15도까지 오르겠습니다.



다음 주는 날이 조금 더 포근해지겠습니다.



다음 주 수요일에는 충청 이남 지역에 비 소식이 들어 있습니다.



(남유진 기상캐스터)