"오세훈 대신 '플랜B' 하자"…"장동혁, 서울 내버려두라"

'절윤'에서 시작된 국민의힘의 내홍이 점입가경으로 치닫고 있습니다. 당내에서는 공천 신청을 거부하는 오세훈 서울시장 대신 다른 주자를 찾자는 '플랜 B'까지 거론되고 있습니다. 반면 소장파들 사이에서는 "장 대표는 서울 선거에 도움이 안 되니 아예 손을 떼라"는 요구까지 나왔습니다.



장동혁 국민의힘 대표는 어제(12일) 추가 공모일에도 공천 신청을 하지 않은 오세훈 서울시장에 대해 이렇게 말했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 공천은 공정이 생명이라고 생각합니다.]



오 시장을 위해 추가 공모를 또 할지 여부에 대해 부정적 시각을 내비친 겁니다.



당 지도부에서는 오 시장이 불출마 명분을 쌓고 있는 것 아니냐며 "구질구질하다", 더 기다릴 것 없이 오 시장을 배제하고 대안을 찾는 '플랜 B'를 실행하자는 주장까지 나왔습니다.



'혁신 선거대책위원회'로의 전환, 사실상 장 대표 2선 후퇴론에도 선을 그었습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 당 대표를 2선으로 물러나게 하는 뜻이라면 그것 자체가 혁신이라고 받아들이기는 어렵습니다.]



그러자 소장파 의원들은, 장 대표는 지방 선거에 도움이 안 되니 아예 손을 떼라고 압박하고 나섰습니다.



[김재섭/국민의힘 의원(SBS라디오 '김태현의 정치쇼') : '혁신 선대위'를 안 받으실 거라 그러면 서울의 선거는 그냥 내버려두시는 게 나을 것 같아요.]



[김용태/국민의힘 의원 : 이참에 모든 공천을 지방으로 이양하는 것도 하나의 방법 아닌가 싶습니다.]



오 시장 측에서는 장 대표가 결국 여론에 밀려 선대위 체제로의 전환을 수용하게 될 거라고 보고 있습니다.



지난 8일, 오 시장이 김종인 전 비상대책위원장을 만난 사실이 공개됐는데, 오 시장 측에서는 "중도층까지 끌고 올 수 있는 인물이 선대위원장을 맡아야 한다"고 말했습니다.



이런 가운데 이정현 공천관리위원장이 돌연 사퇴해 혼란이 더해졌습니다.



대구나 부산 공천과 관련한 공관위 내 이견 때문으로 보이는데, 당 지도부는 복귀 설득에 나섰습니다.



