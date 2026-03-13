"김어준에게도 책임"…"고소·고발해오면 무고죄 걸겠다"

<앵커>



김어준 씨의 유튜브 방송에서 제기된 이른바 '공소 취소 거래설'을 두고 민주당 내에서는 김 씨에 대한 책임론이 불거지고 있습니다. 김 씨는 "사과할 이유가 없다"면서, "고소, 고발이 들어오면 무고로 걸겠다"고 맞섰습니다.



보도에 민경호 기자입니다.



민주당이 공소 취소 거래설의 최초 제기자인 장인수 전 MBC 기자에 대한 고발 방침을 어제(12일) 밝혔지만, 당내에서는 장 전 기자가 출연한 유튜브 방송의 진행자 김어준 씨에 대한 책임론과 비판이 잇따랐습니다.



[박찬대/민주당 의원 (KBS 라디오 '전격시사') : (김어준 씨는 또 고발 대상에서 제외하셨더라고요.) 국민들과 지지자들의 정서하고는 좀 차이는 좀 있는 것 같은데….]



[송영길/전 민주당 대표 (CBS 라디오 '박재홍의 한판승부', 어제) : 언론인이든 정치인이든 영향력이 커질수록 그에 따르는 책임감도 커진다, 이 말씀을 드리고 싶고. 괴물과 싸우다가 괴물이 돼서는 안 된다는….]



하지만 김 씨는 오늘 방송에서 장 전 기자의 취재 내용을 사전에 알지 못해 '미리 짜고 한 게 아니'라며 취재 내용의 신빙성은 장 기자 본인이 책임져야 할 일이라고 반박했습니다.



[김어준/유튜브 채널 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장' : 고소고발 들어오면 좋죠, 저희는. 모조리 다 무고로 보내버릴 테니까…. 장인수 기자가 터트릴 장소로 선택할 만큼 뉴스공장 접속자가 많은 걸 우리가 사과해야 합니까?]



청와대는 공소 취소 거래설에 대해 그동안 공식 대응하지 않아 왔지만, 홍익표 정무수석이 오늘 한 방송에 출연해, "정부와 정책의 국민적 신뢰도를 떨어트릴 수 있다"며 '매우 부적절한 가짜 뉴스'라고 말했습니다.



[홍익표/청와대 정무수석 (KBS '사사건건') : 당 차원에서 잘 대응을 할 것으로 보고, 또 방미심위에서 아마 이거 조사를 하지 않을까 싶습니다.]



홍 수석은 검찰 개혁 정부안을 수정해야 한다고 요구하는 민주당 내 강경파 관련 질문에는 "여당이면 여당답게 일 처리를 했으면 좋겠다"고 답했습니다.



