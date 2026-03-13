특검, '이기훈 도피' 도운 코스닥 상장사 회장에 징역 3년 구형

▲ 민중기 특검

삼부토건 주가 조작 의혹 핵심 인물인 이기훈 전 부회장을 도피시킨 혐의로 기소된 코스닥 상장사 회장 이 모 씨에 대해 민중기 특별검사팀이 징역형을 구형했습니다.특검팀은 오늘(13일) 서울중앙지법 형사합의22부(조형우 부장판사)의 심리로 열린 이 씨의 범인도피·범인은닉 혐의 결심공판에서 징역 3년을 선고해 달라고 요청했습니다.이 씨와 함께 이 전 부회장의 도피를 도운 공범 6명에 대해선 징역 1∼2년을 구형했습니다.특검팀은 "피고인들의 범행으로 삼부토건·웰바이오텍 주가 조작 사건의 실체적 진실 발견에 상당한 지장이 초래됐다"며 "이 전 부회장 도주 이후 동선 추적, 통신 분석, 주변인 60여 명 면담, 30여 곳 탐문 등 다수 인원이 투입되며 수사력이 낭비됐다"고 지적했습니다.특히 이 씨에 대해 "이 전 부회장 도피의 시발점"이라며 "도피 자금 마련, 법인카드 제공, 은신처 제공 등 도주 준비 과정부터 많은 행위에 개입했다. 수사기관에 거짓된 정보를 제공해 혼선을 주기도 했다"고 강조했습니다.이어 이씨가 보석 상태에서 범행에 이른 점을 언급하며 "죄질이 매우 불량하다"고 덧붙였습니다.이 씨는 최후 진술에서 "정에 못 이겨 (이 전 부회장의) 부탁을 단칼에 잘라내지 못하고 해선 안 되는 행동을 한 것 인정한다"며 "행동 하나하나에 책임이 따른다는 것을 뼈저리게 느꼈다"고 말했습니다.이날 특검팀은 구형에 앞서 이 씨가 이 전 부회장의 도주를 조력한 행위 가운데 일부를 철회하거나 수정해 공소장 변경을 신청했고 재판부는 이를 허가했습니다.이 씨 등의 선고기일은 다음 달 16일로 지정됐습니다.이 씨 등은 이 전 부회장이 지난해 7월 법원 구속영장 심사를 앞두고 도주했을 당시 은신처로 이동하는 차량과 통신 수단을 제공한 혐의 등을 받습니다.이 전 부회장은 도주 55일 만에 전남 목포에서 체포됐습니다.그는 지난 2023년 5∼6월 삼부토건 주가 조작에 가담해 약 369억 원의 부당이익을 챙긴 혐의로 지난해 9월 26일 구속기소돼 재판받고 있습니다.