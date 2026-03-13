'중동 금융 허브' 두바이 국제금융지구 빌딩도 피격

▲ 13일 요격 파편이 떨어져 부서진 두바이 국제금융지구(DIFC) 빌딩

중동 내 대표적인 금융 허브 역할을 하는 아랍에미리트(UAE) 두바이 도심의 국제금융지구(DIFC)의 빌딩을 겨냥한 공습이 시도됐습니다.두바이 정부 공보국은 현지 시간 13일 "오늘 성공적인 요격 뒤 발생한 파편이 두바이 도심의 빌딩 외벽에 부딪히는 경미한 사고가 났다. 부상자는 보고되지 않았다"고 발표했습니다.요격 대상이 미사일인지 드론인지는 공개하지 않았습니다.목격자들에 따르면 이날 오전 큰 폭발음이 2차례 들렸으며 검은 연기가 솟아올랐습니다.이날 파편 충돌로 DIFC에 입주한 골드만삭스, 씨티그룹 등이 재택근무로 전환했습니다.전날에도 두바이 시내를 관통하는 셰이크자이드 대로변의 고층 빌딩에 격추된 드론의 파편이 부딪혀 빌딩 외벽 일부가 부서졌습니다.같은 날 두바이의 주거·비즈니스 지역인 크릭하버의 고급 호텔 겸 아파트 어드레스크릭하버 상층부 외벽에 드론이 직접 충돌해 불이 났습니다.UAE 국방부에 따르면 12일까지 이란발 탄도미사일 278발을 비롯해 순항미사일 15발, 드론 1천540대를 요격했습니다.인명 피해는 사망자 6명, 부상자 131명으로 집계됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)