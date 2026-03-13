20여 년 만에 지구당 부활하나…정개특위, 본격 논의 착수

▲ 국회 정치개혁특별위원회 위원장인 민주당 송기헌 의원이 13일 국회에서 열린 정치개혁특위에서 여야가 합의한 법안을 소위에 회부 처리하고 있다

정당의 지역 조직인 '지구당' 제도를 복구하기 위한 국회 입법 논의가 본격화됐습니다.국회 정치개혁특별위원회는 오늘(13일) 전체회의에서 지구당 부활을 주요 내용으로 하는 정당법·정치자금법·공직선거법 개정안을 상정했습니다.이들 개정안은 현행 중앙당 및 시·도당 중심의 정당조직 구조의 하부조직으로서 지역당을 설치하고, 재원 확보를 위해 지역당 후원회 모금을 허용하는 내용을 담고 있습니다.지구당은 2004년 이른바 '오세훈법'(정치자금법·정당법·공직선거법 개정안)이 국회 본회의를 통과하면서 폐지됐습니다.앞서 2002년 대선 당시 '차떼기' 불법 정치자금 수수 문제로 돈 안 드는 깨끗한 정치 풍토 조성 필요성 등이 제기됐기 때문입니다.하지만 지구당이 폐지되면서 지역 풀뿌리 정치가 약화하고 원외 인사의 경우 지역사무실 운영, 후원금 모금 등이 제약되면서 형평성 문제가 제기돼 왔습니다.이에 원외를 중심으로 지구당 부활 요구가 계속됐고, 이재명 대통령도 민주당 대표 시절 찬성 의사를 표시했습니다.정개특위는 정당등록 취소 요건을 완화하는 또다른 정당법 개정안도 상정했습니다.개정안은 정당등록 취소 요건을 국회의원 선거에 두 번 이상 연속 참여한 정당이 의석을 얻지 못하고 유효투표 총수의 0.5% 이상 득표하지 못한 경우로 조정하는 내용을 담고 있습니다.헌법재판소는 총선에서 의석을 얻지 못하거나 유효투표 총수의 2% 이상을 득표하지 못한 정당의 등록을 취소할 수 있도록 한 정당법 조항을 2014년 위헌으로 결정했습니다.정개특위는 오늘 전체회의 종료 직후 정치관계법심사소위도 진행했습니다.한편 조국혁신당·사회민주당 등 원내 소수정당들은 오늘 전체회의를 앞두고 중대선거구제·결선투표제 도입, 비례대표 확대 등을 요구하며 피켓 시위를 벌였습니다.이들은 "정개특위 회의장 테이블에는 거대 양당의 몸집을 불릴 '지구당 부활'이라는 탐욕의 계산서만 놓여 있다"며 "거대 양당의 기득권 야합을 규탄한다. 시민의 승리를 기득권의 잔치로 변질시키지 말라"고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)