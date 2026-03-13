뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[D리포트] 곧 봄인데…강원 산지 30㎝ 이상 폭설

조재근 기자
작성 2026.03.13 19:40 조회수
PIP 닫기
굵은 함박눈이 쉴 새 없이 쏟아집니다.

나뭇가지마다 눈 이불처럼 두툼하게 눈이 쌓였고, 3월의 산자락은 다시 한겨울 풍경으로 되돌아갔습니다.

어제(12일)부터 강원 산지에 대설특보가 내려진 가운데 최고 30㎝ 넘는 많은 눈이 내렸습니다.

대관령 주변에는 일주일 전 내린 눈에 이번 눈까지 겹치면서 어른 무릎까지 빠질 정도로 많은 눈이 쌓여 있습니다.

제설차는 부지런히 오가며 도로 위에 쌓인 눈을 치우고 주민들도 마을길과 앞마당의 눈을 치우느라 분주합니다.

[고의석/마을 주민 : 갑자기 이렇게 자고 일어나니까 이 상태네요. 있다가 면사무소를 가봐야 되는데 어떻게 될지 모르겠습니다. 일단 치워놓는 거에요. (혹시 모르니까?) 예.]

출근이 늦어지고 눈길에 미끄러지면서 교통사고 같은 피해도 잇따랐지만 이번 눈은 가뭄 해갈에 큰 도움이 됐습니다.

지난겨울 강원 지역의 강수량은 평년 대비 56%에 그쳤고, 특히 강원 영동 지역의 강수량은 평년의 38%에 불과할 정도로 저조했습니다.

[김화순/마을 주민 : 눈은 와야 되는데 치우기는 힘들고 눈이 좀 와서 수분을 좀 적셔줘야지 땅이 농사는 잘되고 그렇습니다.]

눈꽃이 만발한 선자령에는 종일 등산객들의 발길이 이어졌습니다.

새하얀 설경 속에서 쏟아지는 폭설을 맞으며 잊지 못할 추억을 만들어 갑니다.

[고의석/등산객 : 제가 생각했던 제 앞도 안 보이는 완전 대설의 설산이어서 너무 만족하고 있습니다. 만약에 맑았다면 조금 실망했을 것 같은데 눈이 이렇게 폭설이 내려서 너무 예뻤고 너무 좋았습니다.]

강원 산지에는 향로봉에 76㎝, 구룡령에 46㎝ 등 많은 눈이 쌓여 있어서 당분간 산불 위험도 덜게 됐습니다.

(취재 : 조재근, 영상취재 : 김대철, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
조재근 기자 사진
조재근 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지