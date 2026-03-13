[자막뉴스] '억만장자의 놀이터' 두바이…2주 만에 '대탈출'

전 세계 곳곳에서 몰려드는 억만장자들의 이른바 '황금빛 놀이터'였던 두바이가 이란 전쟁 여파로 2주 만에 스산한 유령 도시가 됐다고 영국 매체 가디언이 전했습니다.



아랍에미리트 최대 도시인 두바이는 인구의 90% 이상이 외국인일 정도로 휴양과 소비를 즐기는 억만장자들의 '성지'로 명성을 쌓아 올렸지만, 이란발 포화가 집중되면서 순식간에 대탈출이 시작됐다는 것입니다.



가디언지는 지난달 28일 미국과 이스라엘의 공습에 맞서 이란이 쏘아 올린 반격 무기 중 3분의 2 이상이 아랍에미리트에 쏟아지면서 두바이 곳곳이 포화와 화염에 휩싸였다고 보도했습니다.



그 여파로 두바이에서는 해변의 주점, 쇼핑몰, 그리고 호텔이 텅텅 비면서 으스스한 분위기가 감돌고 있다고 전했습니다.



실제로 이란이 발사한 드론과 미사일 1천700발 중 90% 이상이 아랍에미리트 방공망에 요격됐지만 일부는 군사 기지와 산업 단지에 떨어졌고, 국제 항공 허브인 두바이 공항이 마비되기도 했습니다.



또 두 곳의 데이터센터가 공격을 받아 두바이 주민들은 일시적으로 휴대전화를 이용한 디지털 결제가 먹통이 되기도 했던 것으로 전해졌습니다.



두바이의 랜드마크인 야자수 모양 인공섬 '팜 주메이라'도 직격탄을 맞았습니다.



페어몬트 호텔 인근에서 드론 공격으로 검은 연기가 치솟는 장면이 중계되면서 해변을 따라 초호화 저택과 호텔이 즐비한 이곳에 걷잡을 수 없는 공포감이 퍼진 겁니다.



갈수록 악화되는 분위기에 외국인 체류자와 관광객들의 대탈출이 시작돼 현재까지 수만 명이 두바이를 떠나 본국으로 돌아갔다고 가디언지는 전했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 최강산, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)