공보의 37% 급감…의료 취약 보건지소 139곳 우선 배치

▲ 정경실 보건복지부 보건의료정책실장이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 공중보건의사 감소 대비 지역의료 대책 관련 브리핑을 하고 있다

의정 갈등에 따른 전공의 수련과 의대생 교육 공백으로 공중보건의사 수가 급감함에 따라, 정부가 의료취약지를 중심으로 인력을 우선 배치하고 비대면 진료를 확대하는 등 긴급 대책을 추진합니다.보건복지부는 올해 의과 공보의 규모가 지난해 945명에서 593명으로 37% 넘게 급감했다고 밝혔습니다.특히 올해 새로 편입된 인원은 98명에 불과해 복무가 끝나는 인원 450명의 22% 수준에 그치고 있습니다.이에 따라 정부는 민간 의료기관이 없는 도서·벽지 등 취약지 보건지소 139곳에 공보의를 최우선 배치하기로 했습니다.인력이 부족한 나머지 보건지소는 간호사인 보건진료전담공무원이 상시 진료를 맡는 '통합형'으로 개편하거나, 인근 보건소 인력이 순회 진료를 하는 방식으로 운영됩니다.또한 농어촌 어르신들이 비대면 진료를 혼자 이용하기 어려운 점을 고려해 보건소 인력이 도움을 주는 모델을 개발하고, 원격 협진 참여 기관도 늘릴 계획입니다.아울러 60세 이상 전문의를 채용하는 '시니어 의사' 지원과 지역 책임의료기관의 파견 진료를 활성화해 의료 공백을 최소화한다는 방침입니다.정부는 현역 사병과의 복무 기간 격차 등 공보의 기피 현상을 해결하기 위해 국방부와 협의해 복무 기간 단축 등 제도 개선 노력도 병행하기로 했습니다.(사진=연합뉴스)