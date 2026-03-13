WSJ "이란, 아랍국들에 '미·이스라엘 공습 중단해야 휴전 협상'"

▲ 12일 이스라엘 텔아비브의 한 건물 전광판에 도널드 트럼프 미국 대통령의 사진과 미국과 이스라엘 국기가 표시된 이미지가 표시돼 있다

이란이 공습 중단 등 까다로운 전제조건들이 먼저 충족돼야만 휴전협상에 나설 용의가 있음을 주변 아랍 국가들에 밝혔다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 현지시간 12일 전했습니다.WSJ가 익명으로 인용한 아랍 외교관들에 따르면 이란은 휴전협상 개시를 검토해 보기 전에 이스라엘과 미국의 공습 중단이 선행돼야 하며 휴전 후에 공격을 당하지 않는다는 확고한 보장도 필요하다고 주장하고 있습니다.이란은 또 손해배상과 함께 미군의 주변 지역 철수도 희망하고 있습니다.마수드 페제시키안 이란 대통령은 11일 밤 소셜 미디어에 "이 전쟁을 종식시키는 유일한 방법은 이란의 정당한 권리를 인정하고, 배상금을 지급하며, 향후 침략을 방지할 확고한 국제적 보장을 하는 것"이라고 쓴 바 있습니다.이란의 이런 요구들은 최근 며칠간 진실이든 가장이든 이란이 공개적으로 표현해 온 자신감을 반영한 것으로 풀이됩니다.미국과 이스라엘이 고강도 공습을 2주 가까이 벌여 이란 최고지도자 알리 하메네이를 죽이고 이란 해군의 군함 상당수를 격침시키고 미사일 기지를 타격했음에도 불구하고, 이란 국가지도부는 확고한 통제력과 함께 이웃 국가들에 타격을 가할 능력을 유지하고 있는 것으로 보입니다.이란의 공격이 적중하면서 국제 유가는 100달러를 넘어서는 등 고공행진 중입니다.WSJ에 따르면 이란 정부 관계자들은 도널드 트럼프 미국 대통령이 유가 폭등에 따른 글로벌 시장의 압력을 느끼고 있다고 보고 있습니다.이란 정부 관계자들은 아랍 외교관들에게 협상이 이뤄지려면 '모두를 위한 안전'이 보장돼야만 하며, 그렇지 않으면 아무도 안전할 수 없을 것이라고 말했습니다.아울러 이란 지도자들은 항복에 관심이 없다고도 전했습니다.정권의 생존이 극심한 위험에 처했다고 느끼는 이란이 이렇게 갈등을 고조시키는 고위험 전략을 택한 것은 정권에 대한 향후 공격을 억제하기 위한 것이라고 WSJ는 분석했습니다.이란의 강경파 지도자들은 자신들의 메시지가 전달됐다고 느낄 때까지 물러서지 않을 가능성이 높으며, 이는 설령 미국이 전쟁 마무리를 원하더라도 전쟁이 계속 이어질 수 있음을 뜻합니다.알리 라리자니 이란 최고국가안보회의 사무총장은 12일 소셜 미디어에 "전쟁을 시작하는 것은 쉽지만, 끝내는 것은 트윗 몇 개로 되지는 않을 것"이라며 "우리는 너희가 실수를 인정하고 대가를 치르기 전까지 너희를 놓아주지 않겠다"고 썼습니다.아랍 국가들은 전쟁 개시 직후부터 휴전협상 중재를 시도해 왔으며 이번 주에는 사우디아라비아가 앞장서서 새로운 제안을 내놨습니다.현재 아랍 국가들의 노력은 미국, 이스라엘, 이란이 실제 휴전에 합의하기 전에 일단 먼저 "평온한 기간"에 들어가도록 설득하는 데 집중돼 있습니다.그러나 미국, 이스라엘, 이란 모두 아직 협상 용의가 없다는 게 아랍 외교관들의 전언입니다.미국은 아랍 국가들의 휴전 중재 제안들을 포함해 여러 제안을 경청해 왔지만, 트럼프 대통령은 이란의 무조건 항복 또는 전투 능력 붕괴를 원한다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 미국의 공격으로 이란 군대가 파괴되면서 그 시점이 가까워졌을 수 있다고 주장한 바 있습니다.이스라엘 역시 여전히 이란의 항복을 요구하면서 공격을 계속할 뜻을 밝히고 있으며, 이란도 이스라엘과의 협상에 관심이 없다고 밝히고 있습니다.앞서 작년 6월에 이스라엘과 미국의 이란 공습으로 시작된 '12일 전쟁' 때는 트럼프 대통령이 공습 중단을 선언하자 이란도 이스라엘 공습을 중단토록 군에 명령했습니다.올해 들어 다시 공격을 받은 이란 지도자들은 작년 6월의 전쟁 중단 결정이 전략적 실수였다고 판단하고 있습니다.이란은 이번에는 다시 공격을 받지 않을 것이라는 확고한 보장이 있어야만 휴전을 수용할 것이라는 입장입니다.한 이란 외교관은 러시아가 그런 보장에 참여하는 방안을 언급하면서, 이란 이슬람 공화국은 최종적으로는 미군을 밀어내 중동 지역에서 철수토록 하기를 희망한다고 말했습니다.이란이 요구하는 이런 조건들 중 미국이나 이스라엘이 수용할 공산이 큰 것은 하나도 없습니다.그러나 이란은 몇 차례 드론 공격만으로도 페르시아만 지역 이웃 국가들과 세계 석유 시장을 위험에 빠뜨릴 수 있음을 입증했으며, 이란은 이를 장기간 지속할 수 있는 능력이 있는 것으로 보입니다.이스라엘군에서 전략기획부문 책임자를 지냈던 아사프 오리온 퇴역 준장은 이란에도 선택권이 있고 이란이 항복할 가능성은 높지 않다며 "그들은 시간을 벌고 있다"고 분석했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)