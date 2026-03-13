최민정 등 쇼트트랙 스타 5인, '런닝맨' 출격…올림픽 영웅들의 예능 활약

'런닝맨'에 빙판 위 영웅들이 출격한다.



오는 15일(일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 벌칙공을 피하기 위한 역대급 배신과 심리전이 펼쳐진다.



최근 진행된 '런닝맨' 녹화에는 '2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽'의 주역인 쇼트트랙 국가대표 선수 5인이 게스트로 출격했다. 대한민국 올림픽 역사상 최다 메달이라는 전무후무한 기록을 세운 '쇼트트랙 여제' 최민정을 비롯해 '금빛·은빛 질주의 주역' 노도희, 이준서, 이정민, 신동민까지 합류해 '황금 라인업'을 완성했다. 특히 이번 대회를 끝으로 올림픽 은퇴를 선언한 최민정이 '런닝맨' 출연을 결심하게 된 이유를 본 방송에서 확인할 수 있다.



이번 레이스는 '활력 충전도 스피드인가 봄' 레이스로 꾸며져, 국위선양 후 돌아온 쇼트트랙 국가대표 선수들의 기력을 보충해 줄 봄 내음 가득한 먹방 힐링 코스가 펼쳐진다. 미션 결과에 따라 벌칙공이 차등 지급되는 가운데, 벌칙을 피하기 위한 멤버들 간의 치밀한 전략 싸움이 이어질 전망이다. 벌칙공을 떠안고서라도 팀을 이동하는 초강수와 꼬리에 꼬리를 무는 불신이 더해지며 녹화 현장은 시종일관 팽팽한 긴장감이 감돌았다.



과연 벌칙의 굴레에 벗어나 승리를 거머쥘 주인공은 누가 될지, 쇼트트랙 경기만큼이나 박진감 넘치는 두뇌 싸움이 펼쳐질 '활력 충전도 스피드인가 봄' 레이스는 오는 15일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)