건보공단 사칭 메일 주의…"이메일로 보험료 면제 안내 안 해"

▲ 국민건강보험공단 사칭 메일. '보낸 사람'에 공단 공식 도메인이 아닌 다른 도메인(nhishost.club)을 사용했다

최근 국민건강보험공단을 사칭해 보험료 면제와 급여 정지 사실을 안내하는 메일이 유포돼 공단이 주의를 당부했습니다.오늘(13일) 공단에 따르면 이 메일은 '[국민건강보험공단] 보험료 면제 및 급여정지 안내'라는 제목으로 발송됐습니다.메일은 공단 상징체계(CI) 등을 포함해 공단에서 발송한 것처럼 꾸몄고, 메일 내 '확인하러 가기' 버튼을 클릭하도록 유도하고 있습니다.또 '국민건강보험공단 발신 전용'으로 발신자가 표시돼 있지만 공단의 공식 도메인(nhis.or.kr)이 아닌 다른 도메인(nhishost.club)을 썼습니다.공단은 사칭 메일 유포를 인지한 뒤 즉시 주요 포털 사이트에 해당 메일을 신고했고, 공단 홈페이지나 모바일 앱 등에 주의 안내문을 게시했습니다.공단 관계자는 "공단은 이메일을 통해 보험료 면제 및 급여 정지를 안내하지 않는다"며 "이런 메일을 받으면 즉시 삭제하거나 반드시 공단 지사 혹은 고객센터(☎1577-1000)를 통해 확인해야 한다"고 강조했습니다.(사진=국민건강보험공단 제공, 연합뉴스)