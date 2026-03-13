인천 지역 의대 정원 13명↑…"의료취약지 많아 추가 증원 필요"

인천 지역의 내년도 의과대학 정원이 13명 증가에 그치자 추가 증원을 요구하는 목소리가 나오고 있습니다.



오늘(13일) 교육부가 발표한 '2027∼2031학년도 의대 정원 배정안'을 보면 인천에서는 내년 기준 인하대와 가천대 정원이 각각 6명과 7명이 늘어나 2개 의대에서 13명이 증원됩니다.



이에 따라 인하대는 기존 49명에서 55명으로, 가천대는 40명에서 47명으로 정원이 늘어납니다.



2028∼2031학년도 정원은 올해 대비 인하대 7명 증원, 가천대 9명 증원이어서 2028년부터는 각각 56명과 49명의 정원이 유지됩니다.



대학 안팎에서는 의료 취약지가 많은 인천의 특성상 13∼16명 규모의 증원은 부족하다는 반응도 나옵니다.



가천대의 경우 증원을 하더라도 정원 50명 미만의 '미니의대'를 벗어나지 못해 내부적으로 추가 증원 필요성이 제기되고 있습니다.



정욱진 가천대 의과대학 학장은 "인천은 서해5도를 비롯한 의료 취약지가 많지만, 인구 대비 의대 정원은 적다"며 "지역 필수 의료 강화 차원에서 추가 증원의 필요성이 크다"고 말했습니다.



인천 시민단체들도 "기존 의대 중심의 증원 방식으로는 국립대 의대가 없는 인천 등 지역의 구조적 의료 공백을 해소하기에 한계가 있다"고 지적했습니다.