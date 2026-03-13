뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

인천 지역 의대 정원 13명↑…"의료취약지 많아 추가 증원 필요"

송인호 기자
작성 2026.03.13 16:37 조회수
인천 지역 의대 정원 13명↑…"의료취약지 많아 추가 증원 필요"
인천 지역의 내년도 의과대학 정원이 13명 증가에 그치자 추가 증원을 요구하는 목소리가 나오고 있습니다.

오늘(13일) 교육부가 발표한 '2027∼2031학년도 의대 정원 배정안'을 보면 인천에서는 내년 기준 인하대와 가천대 정원이 각각 6명과 7명이 늘어나 2개 의대에서 13명이 증원됩니다.

이에 따라 인하대는 기존 49명에서 55명으로, 가천대는 40명에서 47명으로 정원이 늘어납니다.

2028∼2031학년도 정원은 올해 대비 인하대 7명 증원, 가천대 9명 증원이어서 2028년부터는 각각 56명과 49명의 정원이 유지됩니다.

대학 안팎에서는 의료 취약지가 많은 인천의 특성상 13∼16명 규모의 증원은 부족하다는 반응도 나옵니다.

가천대의 경우 증원을 하더라도 정원 50명 미만의 '미니의대'를 벗어나지 못해 내부적으로 추가 증원 필요성이 제기되고 있습니다.

정욱진 가천대 의과대학 학장은 "인천은 서해5도를 비롯한 의료 취약지가 많지만, 인구 대비 의대 정원은 적다"며 "지역 필수 의료 강화 차원에서 추가 증원의 필요성이 크다"고 말했습니다.

인천 시민단체들도 "기존 의대 중심의 증원 방식으로는 국립대 의대가 없는 인천 등 지역의 구조적 의료 공백을 해소하기에 한계가 있다"고 지적했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
송인호 기자 사진
송인호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지