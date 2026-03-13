통상당국 "미 301조 강제노동 조사 협의 요청 접수…긴밀히 협의"

▲ 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습

정부는 미국 트럼프 행정부가 한국 등을 대상으로 강제노동 생산품 수입 관련 조사에 착수한 것과 관련해 "기존 한미 관세 합의에 따른 이익 균형 유지를 위해 미 측과 긴밀히 협의해 나가겠다"고 밝혔습니다.산업통상부는 미국 무역대표부(USTR)가 연방 관보에 미 무역법 301조에 따라 한국 등 60개국에 대한 '강제노동 생산' 관련 조사에 착수한다고 밝힌 뒤 보도참고자료를 냈습니다.산업부는 "USTR이 조사 개시 직후 해당 국가들에 대해 협의를 요청했으며, 우리 측도 협의 요청을 접수했다"고 밝혔습니다.이어 "정부는 기존 한미 관세 합의에 따른 이익 균형 유지와 주요국 대비 불리하지 않은 대우 확보라는 원칙 아래 미 측과 긴밀히 협의해 나갈 계획"이라고 말했습니다.산업부는 "어제 발표된 과잉생산 301조 및 오늘 발표된 강제노동 301조 조사 등 일련의 301조 조사에 대해 정부, 업계, 전문가 등으로 민관 합동 대응 체제를 구축해 체계적으로 대응해 나갈 계획"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)