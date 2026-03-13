이 대통령 "충남대전 통합 급정거…충북까지 거대 통합 고민해야"

▲ 이재명 대통령이 13일 충북 청주오스코에서 열린 '충북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 "충청남북(도)과 대전까지 통합해 하나의 거대한 정주 여건·행정체계를 만들 것인지를 한번 진지하게 고민해봐야 할 것 같다"고 말했습니다.이 대통령은 충북 청주오스코에서 열린 '충북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 "지역 경쟁력 강화를 생각하면 지역 간 연합을 넘어선 통합이 바람직하다"며 이같이 밝혔습니다.이 대통령은 "충남·대전이 통합한다길래 잘 됐다고 생각했는데, 가다가 '끽' 서버려서 이상하다"며 "(한쪽으로) 밀면 같은 방향으로 가야 하는데 반대로 오더라"고 지적했습니다.그러면서도 "충남·대전 통합은 급정거했지만, 그럼에도 지역통합은 이뤄질 수밖에 없다"며 "그러면 충북은 어떻게 해야 하는가. 충청남도와 충청북도가 각각 독자적인 길을 갈 것인가"라고 되물었습니다.이어 "충북 입장에서는 '대전·충남이 통합해버리면 충북은 어찌되는겨'라는 생각이 들기도 한다는데, 당장의 삶도 중요하지만 다음 세대가 어떤 방식으로 지역에서 기회를 누릴지도 고민해야 할 것 같다"고 덧붙였습니다.특히 이 대통령은 지역 균형발전의 중요성을 부각하며 수도권 집값 문제를 다시 거론하기도 했습니다.이 대통령은 "서울 아파트 가격이 제가 쥐어짰더니 조금 떨어지고는 있지만, 그럼에도 평당 2억 원이 넘는 곳이 있다"며 "충북은 아파트 한 채가 2억, 3억인 곳도 있지 않느냐"고 꼬집었습니다.충북 지역 현안에 대한 언급도 이어졌습니다.이 대통령은 "충북이 경기권에 붙어있다 보니 피해를 보는 일도 많더라. 최근에는 수도권에서 쓰레기 처리가 안 되니 충북·강원 지역으로 반출되면서 이 동네 분들이 화가 많이 났다는 얘기를 들었다"고 말했습니다.또 "송전선로도 (이 지역으로) 많이 지나다닌다고 하더라"며 "지역에서 부담은 많이 떠안고 있는데 기회는 많이 빼앗겨 박탈감이 클 것 같다. 하나씩 해결해 가야 할 것"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)