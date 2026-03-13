뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "나중에 아기가 아빠 찾으면"…5명 살리고 간 아빠의 '위대한 유산'

김태원 기자
작성 2026.03.13 16:06 조회수
PIP 닫기

태어난 지 100일도 되지 않은 딸을 둔 가장이 새 생명을 선물하고 하늘의 별이 되어 떠났습니다.

5명에게 새 생명을 선물한 건 41살 박성배 씨.

박 씨는 지난 1월 19일, 잠을 자다 두통을 호소하며 병원으로 이송됐습니다.

박 씨는 의식을 회복하지 못했고, 병원 측은 마음의 준비가 필요하다고 이야기했습니다.

아내인 임현정 씨는 가족들과 상의 끝에 연명 치료를 멈추고 다른 생명을 살리기로 결정했습니다.

당시 태어난 지 60일이 조금 넘은 딸에 대한 마음도 있었습니다.

[임현정/유족: 아기가 이제 아빠를 기억을 못 하잖아요. 너무 어리니까. 그래서 이제 이런 좋은 일을 하고 떠났다, 이렇게 아기한테 나중에 말해줄 수 있게.]

박 씨는 심장과 폐장 등 장기 기증으로 5명의 생명을 살리게 됐습니다.

아내는 박 씨가 늘 밝고 자상한 성격으로 가족과 주변 사람들을 잘 챙겨왔다고 말합니다.

[임현정/유족: 저한테는 엄청 잘했고요. 원래 아기를 좋아했는데 이제 딸 생기고 나서도 엄청 좋아했고, 친구도 만나러 안 가고 집에만 계속 와서 아기 돌보면서 계속 엄청 좋아했어요.]

아내 임 씨는 남편 몫까지 많은 사랑으로 딸을 키우겠다며 박 씨에게 마지막 인사를 전했습니다.

[임현정/유족: 오빠, 설하랑 나랑은 걱정하지 말고, 내가 설하 잘 키울 테니까 이제 아픔 없이 하늘에서 잘 지내.]

(취재: 김태원, 영상편집: 이다인, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부, 자료제공: 한국장기기증원)

Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김태원 기자 사진
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지