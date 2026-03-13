미국 주방가전 100년 역사에 겁도 없이 뛰어든 국내 브랜드. 결과는 대반전이었습니다.

빌더는 수백 세대 규모의 주택 단지를 기획해 판매하는 부동산 업종을 말합니다.

미국 주택 시장의 핵심 역할을 하고 있는데, 건축 자재부터 가전 제품까지 모든 품목을 선정하기 때문에 글로벌 B2B 가전 기업들이 반드시 사로잡아야 할 최우선 공략 대상이기도 합니다.

LG전자가 초프리미엄 브랜드 'SKS'를 앞세워 미국 빌더 시장 공략에 박차를 가하고 있습니다.

100년이 넘는 업력을 가진 전통의 강자들이 포진하고 있지만, 미국 상류층 맞춤형 가전과 빌트인 제품을 앞세워서 좋은 반응을 이끌어 내고 있습니다.

지난 달엔 북미 최대 주방 전시회인 KBIS에 참석해 현지 전문가들의 눈길을 끌기도 했는데요.

SKS의 전 제품을 만드는 곳은 경남 창원에 있는 LG전자 공장이라고 합니다.

비디오머그가 KBIS 박람회 현장과 생산 거점인 LG전자 창원 공장을 직접 다녀왔습니다.

우리 기술이 미국 전역의 주방을 어떻게 뒤바꾸고 있는지 비디오머그를 통해 만나보시죠.



