[민심어때] NBS 67% 갤럽 66%…이 대통령 국정지지도 '고공행진'

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 배종찬 인사이트케이 연구소장, 김봉신 메타보이스 대표

● 민심어때



배종찬/인사이트케이 연구소장

"이 대통령, '대항마' 없는 상황에서 기세 이어가"

"이 대통령 SNS 소통, 호불호 있지만 소통 갈증 해소에 효과"

"대구·경북 분위기, 조사별 차이 있지만 예전과는 크게 달라"

"민주, 대구 시장 도전도 해볼만한 상황"



김봉신/메타보이스 대표

"취임 6개월 이후에도 긍정 비율 계속 높은 경우 흔치 않아"

"단기 이슈 영향 아니라 꾸준히 신뢰 주고 있다는 것"

"국힘, 모든 연령대에서 뒤진 건 중도에서 뒤진 탓"



