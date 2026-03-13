뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[민심어때] NBS 67% 갤럽 66%…이 대통령 국정지지도 '고공행진'

SBS 뉴스
작성 2026.03.13 16:01 조회수
PIP 닫기
[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 배종찬 인사이트케이 연구소장, 김봉신 메타보이스 대표
--------------------------------------------

● 민심어때

배종찬/인사이트케이 연구소장
"이 대통령, '대항마' 없는 상황에서 기세 이어가"
"이 대통령 SNS 소통, 호불호 있지만 소통 갈증 해소에 효과"
"대구·경북 분위기, 조사별 차이 있지만 예전과는 크게 달라"
"민주, 대구 시장 도전도 해볼만한 상황"

김봉신/메타보이스 대표
"취임 6개월 이후에도 긍정 비율 계속 높은 경우 흔치 않아"
"단기 이슈 영향 아니라 꾸준히 신뢰 주고 있다는 것"
"국힘, 모든 연령대에서 뒤진 건 중도에서 뒤진 탓"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지