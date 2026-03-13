뉴스
[여담야담] '공소취소 거래설' 장인수 고발…제외된 김어준 "고소하면 무고 맞대응"

SBS 뉴스
작성 2026.03.13 15:52 조회수
[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 의원, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 최선호 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● 김어준 빼고 고발~사과 대신 "맞대응"

한민수/더불어민주당 의원
"장인수, '고위 관계자'가 누구인지 밝혀야"
"민주 의원들, 특정 유튜브에 휘둘리지 않아"

윤희석/전 국민의힘 선임대변인
"김어준, 거의 정치인…언론사 대표와 비교는 무리"
"민주, 김어준 영향력 왜 커졌나 반성해야"

최선호/SBS 논설위원
"법적 책임 떠나 정치적 책임 문제 따져봐야"
"김어준, 방송에서 팩트 확인 없이 특종이라고 말해"
"취재원은 안 밝혀도 당사자의 반론은 담았어야"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
