필로폰·엑스터시 섞어 만든 알약 유통…외국인 구속 송치

▲ 알약 제조 시범

필로폰과 MDMA 엑스터시를 섞어 만든 알약을 유통한 혐의로 30대 외국인이 경찰에 붙잡혔습니다.서울 강동경찰서는 동남아시아 국적 남성 A 씨를 마약류관리법 위반 혐의로 구속해 검찰에 넘겼다고 오늘(13일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 1월 하순부터 부산 한 주택에 알약 제조 기계를 설치하고 필로폰과 엑스터시 등 가루 형태의 마약 원료를 섞어 찍어낸 혐의를 받습니다.이렇게 만들어진 알약은 A 씨가 주택가 등에 숨겨두면 구매자가 찾아가는 이른바 '던지기' 수법으로 유통된 걸로 조사됐습니다.첩보를 입수해 수사에 나선 경찰은 지난 6일 A 씨를 긴급체포하고 9일 구속했습니다.경찰은 A 씨 집에서 시가 11억 5천만 원 상당의 알약 4천 정 등 모두 3.3㎏의 마약류를 압수했다고 설명했습니다.A 씨는 조사에서 생활비를 마련하기 위해 본국에서 만난 신원 미상의 공범과 함께 범행했다고 진술한 것으로 전해졌습니다.경찰은 압수물에 대해 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰하고 유통 경로를 추적하고 있습니다.(사진=서울 강동경찰서 제공, 연합뉴스)