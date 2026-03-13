'3달 만의 골맛' 조규성 "좋은 크로스 덕분…모두의 승리"

▲ 골 세리머니 하는 조규성.

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 팀을 상대로 헤더 결승 골을 터트린 국가대표 스트라이커 조규성(28·미트윌란)이 오랜만의 득점에 기뻐하면서도 동료에게 공을 돌렸습니다.조규성은 오늘(13일) 영국 노팅엄의 시티 그라운드에서 열린 EPL 소속 노팅엄 포리스트와의 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 16강 1차전 원정경기에서 헤딩 골을 터트려 미트윌란의 1대 0 승리를 이끌었습니다.벤치에서 경기를 시작해 후반 12분 주니오르 브루마두가 빠지면서 투입된 조규성은 후반 35분 이한범과 공을 주고받은 우스망 디아오가 상대 미드필드 오른쪽에서 크로스를 올리자 페널티지역 중앙에서 상대 수비수와 경합하며 헤딩으로 골문 오른쪽 구석에 꽂아 승부를 갈랐습니다.구단 역사상 최초로 유럽 클럽대항전 16강에 오른 미트윌란은 오늘 승리로 8강 진출의 유리한 위치에 섰습니다.오는 20일 안방에서 열릴 2차전에서 비기기만 해도 8강행 티켓을 손에 넣습니다.조규성은 경기 후 구단 홈페이지에 실린 인터뷰에서 "우리는 정말로 준비를 잘했다고 생각한다. 그게 경기력에서도 드러났다"면서 "이번 승리는 팀 전체의 것이다. 모두가 승리할 자격이 있다"고 말했습니다.득점 상황을 돌아보면서는 "디아오의 크로스를 칭찬하고 싶다"면서 "저는 자유로운 위치를 만들기 위해 몇 번 움직여야 했고, 그러고 나서 헤딩으로 마무리했다"고 동료부터 치켜세웠습니다.오늘 득점은 조규성에게는 올 시즌 공식전 7호 골이자 2026 첫 골입니다.지난해 12월 12일 헹크(벨기에)와의 리그 페이즈 6차전 원정 경기에서 미트윌란에 1대 0 승리를 안긴 결승 골로 UEL 무대 첫 득점을 올린 뒤로 석 달 만에 득점포를 재가동했습니다.조규성은 "솔직히 말하면, 최근 몇 경기 동안 골을 넣지 못했기 때문에 득점해서 물론 기쁘다"면서도 "하지만 이건 저 혼자가 아니라 우리가 모두 함께해낸 것"이라고 재차 팀워크를 강조했습니다.경기 후반에는 진행에 지장을 줄 정도로 폭우가 내렸습니다.조규성은 "사실 아직도 춥다"며 웃고는 "정말 엄청나게 비가 내렸다. 제가 교체로 들어가기 전에도 그 얘기를 했다. 하지만 상대도 어려움을 겪었을 것"이라고 말했습니다.이제 미트윌란은 1주 뒤 노팅엄과 안방에서 2차전을 치릅니다.조규성은 "지금 우리는 좋은 흐름을 타고 있다. 그리고 경기 후 라커룸에서 감독님이 말했듯이, 지금 중요한 것은 다음 경기(15일 노르셸란과의 덴마크 리그 홈 경기)를 준비하는 것이지 다음 주 경기가 아니다"라면서 "물론 오늘 밤은 이 승리를 즐기겠지만, 내일부터 다시 시작해야 한다"고 새롭게 각오를 다졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)