[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 요즘 휘발윳값 걱정 많으시죠. 정부가 석유 제품 가격 상한을 정하는 최고가격제 오늘(13일) 0시부터 시행되면서 전국 주유소의 평균 휘발유와 경유 가격이 1천800원대로 내려왔습니다. 이재명 대통령은 최고가격제를 어기는 주유소를 발견하면 신고해 달라고 각별히 당부했습니다.



2. 이란의 새 최고 지도자로 선출된 모즈타바 하메네이가 호르무즈 해협 봉쇄를 계속해 미국과 이스라엘을 압박하겠다고 선언했습니다. 모즈타바의 초강경 메시지에 지난밤 국제유가는 10% 가까이 급등했습니다. 북해산 브렌트유 가격은 배럴당 100달러를 넘었습니다.



3. 이란 전쟁 와중에 미국에서 테러로 의심되는 사건이 잇따라 발생했습니다. 미시간주에서는 괴한이 모는 트럭이 유대교 회당으로 돌진했고, 버지니아주의 한 대학에서는 이슬람 국가 IS 관련 인물이 연루된 총격 사건으로 2명이 숨졌습니다.



4. 국민의힘 6.3 지방선거 공천 작업을 총괄해 온 이정현 공천관리위원장이 자신이 생각한 방향을 추진하기 어렵게 됐다며 사퇴 의사를 밝혔습니다. 장동혁 국민의힘 대표는 오세훈 서울시장이 공천을 신청하지 않은 것과 관련한 기자들의 질문을 받고 "공천은 공정이 생명이라고 생각한다"고 대답했습니다. 어떤 뜻일까요.