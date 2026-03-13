"허경환 유행어, 전 국민 대상 가스라이팅"…'미우새' 코미디언 선배들 따끔한 일침

코미디언 대선배들이 허경환의 들뜸을 방지하기 위해 뭉쳤다.



오는 15일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 데뷔 20년 만에 전성기를 맞은 허경환과 코미디언 대선배들의 웃음기 가득한 특별한 만남이 공개된다.



앞서 진행된 촬영에서 허경환은 레전드 코미디언 이성미, 김수용, 조혜련, 신봉선을 만났다. 이들은 허경환을 만나자마자 "요즘 많이 들떠 있더라", "예전과 달리 변했다" 등 폭로를 이어가 허경환을 진땀 흘리게 했다. 그러면서 이들은 요즘 대세로 떠오른 허경환이 초심을 잃지 않게끔 도와주기 위해 '허경환 들뜸 방지 위원회'로 뭉쳤다고 밝혀 모두를 폭소케 했다. 특히, 신봉선은 "허경환의 유행어는 전 국민을 대상으로 한 가스라이팅(?)"이라며 허경환, 조혜련과 함께 즉흥 유행어 배틀을 벌여 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.



또한 이들은 대한민국에서 내로라하는 코미디언들답게 각자가 지금까지 롱런할 수 있었던 비결을 공개했다. 태보의 아이콘 조혜련부터, 매운맛 토크의 아이콘 이성미, 역변의 아이콘 신봉선까지, 특히, 최근 부활의 아이콘으로 화제가 됐던 김수용은 작년 말 급성 심근경색으로 갑자기 쓰러져 응급 수술을 받고 깨어난 위험천만했던 순간을 떠올렸다. 김수용은 기적적으로 일어나자마자 눈앞에 펼쳐진 참혹한 광경에 놀랐던 당시 상황을 밝혔다. 과연 그에게 무슨 일이 있었을지 궁금증을 자아낸다.



한편, 스케줄을 마치고 뒤늦게 합류한 유민상과 신봉선 사이에 묘한 핑크빛 기류가 포착돼 모두의 이목을 집중시켰다. 신봉선의 개인 유튜브 채널에서 진행된 연애 콘텐츠에서 최종적으로 서로를 선택했던 둘은 한때 결혼설까지 휘말린 바 있다. 이날 유민상은 역대급 폭탄 발언을 해 현장에 있던 모두를 충격에 휩싸이게 했다는 후문이다.



현장을 초토화시킨 유민상의 폭탄 발언은 무엇일지, '웃음 만발' 재미 가득한 레전드 코미디언들의 만남은 15일 밤 9시 방송되는 '미우새'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)