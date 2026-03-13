절친에 살해당한 아들, 찾을 수 없는 시신…'궁금한 이야기 Y', 양평 두물머리 시신 유기 미스터리 추적

SBS '궁금한 이야기 Y'에서는 양평 두물머리 강가에서 일어난 시신 유기 사건에 대해 알아본다.



13일 방송될 '궁금한 이야기Y'는 친구 관계의 살인과 시신 유기 사건의 진실을 파헤친다.



그날따라 아들 건우 씨의 목소리가 마음에 걸렸던 엄마 경임 씨. 며칠 후 카톡으로 온 안부 문자에 안도했지만 그마저도 잠시, 아들은 다시 문자에 답장하지 않았고 결국 엄마는 아들을 찾아 나서게 된다. 비슷한 시기, 다른 곳에서 건우 씨를 염려하는 사람들이 있었는데, 그의 직장 동료들이었다. 며칠 전 피투성이가 된 얼굴로 출근한 모습이 마음에 걸려 연락을 시도했는데, 그와 닿지 않았던 것. 성실하게 배달일을 하며 미래를 준비하던 건우 씨에겐 대체 무슨 일이 있었던 걸까.



실종신고를 접수받고 건우 씨의 휴대전화 위치추적을 하던 경찰은 어딘가 수상한 점을 발견했다. 건우 씨의 위치와 겹치는 휴대전화가 하나 있었던 것. 평소 가족처럼 지낸다는 절친 동규 씨였다(이하 가명). 경찰의 추궁 끝에 그는 홧김에 건우 씨를 살해하고 양평 두물머리 강가 근처에 시신을 유기했다고 자백한다.



우발적으로 건우 씨를 살해했다는 동규 씨의 해명과 달리, 범행 이후 그의 행적은 미스터리하다. 그는 범행을 저지르고 며칠 후, 피해자의 휴대폰으로 피해자 모친에게 카톡을 보내 "친구와 해외에 나가 일하고 오려 한다"라는 문자를 보냈다. 아들 건우 씨의 연락을 애타게 기다리던 도중 엄마가 받은 문자는 알고 보니, 가해자가 피해자를 살해한 후 건우 씨인 척하고 보냈던 것이었다.



시신 유기 장소로 지목된 곳 역시 미스터리다. 그가 범행을 저지르고 시신을 유기한 것으로 추정되는 곳은 당시 영하 10도가 이어지면서 두꺼운 얼음층이 형성돼 있던 강가다. 전문가는 그런 얼음층에서 시신을 유기한다는 것이 쉽게 이해가 되지 않는다고 지적한다.



실제로 그날 이후 시신은 아직도 발견되지 않고 있다. 급기야 사람들은 그가 '시신 없는 살인사건'을 노린, 치밀하고 계획된 범죄가 아니냐는 의심의 눈초리를 보내고 있다.



게다가 건우 씨의 직장 동료들의 목격에 따르면, 평소 동규 씨는 건우 씨를 아랫사람 다루듯이 함부로 대했고, 건우 씨는 을의 입장에서 동규 씨를 따랐다고 한다. 무엇보다 이상했던 건 건우 씨의 얼굴엔 항상 멍이 들어 있었기에, 또 다른 범행동기가 있는 것은 아닌지 의혹을 제기하고 나섰다. 그날 두 사람에겐 무슨 일이 있었던 걸까.



양평 두물머리 강가에서 일어난 시신 유기 사건에 대해 추적할 '궁금한 이야기Y'는 13일 금요일 밤 8시 50분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)