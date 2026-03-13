"돌아가도 무정차 안 할 거냐" 묻자…전 이태원역장 "맞다"

▲ 13일 서울 중구 은행회관에서 10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회가 연 청문회에서 박희영 용산구청장이 증인으로 참석하고 있다.

10·29 이태원 참사 당시 6호선 이태원역을 책임졌던 송은영 전 이태원역장이 당시 지하철 무정차 조치는 불필요했다고 거듭 주장했습니다.송 전 역장은 오늘(13일) 10·29 이태원 참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회(특조위)가 서울 중구 은행회관에서 개최한 진상규명 청문회에 출석해 '과거로 돌아가도 무정차를 지시하지 않았을 것이냐'는 질문에 "맞다"고 답했습니다.송 전 역장은 "당일 외부 상황을 알려주는 사람이 없었고 승객을 끊어서 지상으로 유출하는 등 최선의 노력을 다했다"고 말했습니다.그러면서 "역사 내 상황이 위험했으면 당연히 무정차 통과와 경찰에 요청하고, 외부 출입구를 통제해달라고 했을 것"이라며 "역사 내 직원들이 충분히 수용할 수 있다고 생각해서 시행하지 않았다"고 덧붙였습니다.당일 오후 9시쯤 송 전 역장과 무정차 시행 여부를 통화로 논의한 송병주 전 용산경찰서 112치안종합상황실장 역시 청문회에 나와 "송 역장이 지금은 하차보다 (귀가를 위해) 승차하는 사람이 많아서 무정차가 안 된다고 했다"고 증언했습니다.오늘 청문회에 참고인으로 출석한 권순조 부산대학교 기계공학과 교수는 반대로 "참사 당일 무정차 통과를 시행했다면 고위험 단계 군중 밀도의 발생 빈도와 시간을 감소시킬 수 있었을 것"이라고 주장했습니다.당시 이태원역 내외부 통행 흐름을 시뮬레이션한 권 교수는 "무정차가 증가할수록 인파가 밀집하는 빈도가 확실하게 줄었다"며 "이태원역은 구조적으로 모든 출구 방향의 유입·유출이 한 군데로 몰리는 구조여서 적은 인원에도 밀집이 발생할 소지가 컸다"고 강조했습니다.청문회 이틀 차이자 마지막인 오늘은 박희영 용산구청장, 윤희근 전 경찰청장, 김의승 전 서울시 행정1부시장 등을 불러 참사 후 대응·수습 단계의 문제점을 집중적으로 묻습니다.오늘 증인 출석을 요구받은 윤석열 전 대통령은 불응할 것으로 예상됩니다.(사진=연합뉴스)