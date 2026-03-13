[날씨] 동쪽 산지 중심 '폭설'…서울 낮 최고 12도

동쪽 산지를 중심으로 많은 눈이 내립니다.



강원 산지에 이어서 경북 북동 산지에도 대설주의보가 내려졌고요.



어제(12일)부터 현재까지 강원 산지에는 적게는 10에서 많게는 30cm가 가까운 폭설이 쏟아졌습니다.



현재도 강원 산지와 경북 북동 산지에는 눈이 내리고 있고요.



동해안을 따라서는 비가 오고 있습니다.



비와 눈은 오늘 오후까지 이어지겠습니다.



강원 산지와 경북 북동 산지에 1에서 최고 5cm, 그 밖의 강원 동해안과 경북 북부 동해안에 1cm 안팎의 눈이 예상되고요.



경북 동부와 그리고 부산, 울산에는 5mm 안팎의 비가 내리겠습니다.



그 밖의 지역의 하늘은 맑게 드러나겠습니다.



어제는 서쪽 지역을 중심으로 먼지가 가득했는데요.



오늘은 청정한 북동기류가 유입되면서 미세먼지 농도 좋음에서 보통 수준을 보이겠습니다.



낮에는 초봄처럼 온화하겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 12도, 광주는 14도까지 오르겠습니다.



크게 벌어지는 일교차는 유의해 주셔야겠습니다.



주말 동안 먼지 걱정 없이 봄을 즐기기 좋겠습니다.



(안수진 기상캐스터)