프로농구 소노 이정현, 5라운드 MVP…시즌 두 번째 수상

서대원 기자
작성 2026.03.13 11:49 조회수
프로농구 소노 이정현, 5라운드 MVP…시즌 두 번째 수상
▲ 프로농구 5라운드 MVP 소노 이정현

프로농구 고양 소노의 '에이스' 이정현이 정규리그 5라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐습니다.

프로농구연맹, KBL은 이정현이 스포츠일러스트레이티드 5라운드 MVP 투표에서 총 유효 투표 81표 중 60표를 획득해 수상의 영예를 안았다고 밝혔습니다.

이정현은 2라운드에 이어 이번 시즌 두 번째이자, 통산 4번째 라운드 MVP를 차지했습니다.

이정현은 5라운드 8승 1패의 놀라운 상승세로 플레이오프 경쟁을 안갯속에 빠뜨린 소노에서 선봉장 역할을 했습니다.

5라운드 9경기에 모두 출전해 평균 35분 3초를 소화하며 평균 20.6득점, 6.4어시스트, 3점 슛 2.9개로 활약했습니다.

득점은 5라운드 기간 전체 5위, 어시스트 4위, 3점 슛 성공은 3위였습니다.

특히 이정현은 9경기 모두 두 자릿수 득점을 기록하는 꾸준한 공격력을 뽐냈습니다.

이정현에게는 MVP 기념 트로피와 상금 200만 원이 수여됩니다.

이정현이 직접 디자인에 참여한 유니폼을 비롯해 응원 타올, 키링 등 다양한 라운드 MVP 기념상품도 출시 예정입니다.

(사진=KBL 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

