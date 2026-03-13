집 안에 기계 들여놓고…외국인이 차린 '수상한 공장'의 정체

이미지 확대하기

▲ 알약 제조 시범

부산의 한 주택에 제조 기계까지 갖춰놓고 신종 마약 알약을 만들어 유통한 30대 외국인 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.서울 강동경찰서는 오늘(13일) 동남아시아 국적의 A 씨를 마약류관리법 위반 혐의로 검찰에 구속 송치했다고 밝혔습니다.A 씨는 지난 1월 하순부터 부산의 한 주택에 알약 제조 기계를 설치한 뒤, 필로폰과 엑스터시 등 가루 형태의 마약 원료를 섞어 찍어낸 혐의를 받고 있습니다.이렇게 제조된 알약은 A 씨가 주택가 곳곳에 미리 숨겨두면 구매자가 이를 찾아가는 이른바 '던지기' 수법을 통해 시중에 유통된 것으로 드러났습니다.마약 유통 첩보를 입수해 수사에 나선 경찰은 지난 6일 A 씨를 긴급체포하고 9일 구속했습니다.체포 당시 A 씨의 집에서는 시가 11억 5,000만 원 상당의 알약 4,000정 등 총 3.3kg에 달하는 마약류가 압수되었습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "생활비를 마련하기 위해 본국에서 만난 공범과 함께 범행을 저질렀다"고 진술했습니다.경찰은 압수한 마약에 대해 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰하는 한편, 유통 경로를 파악하는 데 수사력을 모으고 있습니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스, 서울 강동경찰서 제공)