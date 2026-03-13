중기부, 중동 상황 장기화 대비 점검…"지원 수단 미리 마련할 것"

▲ 한성숙 중소벤처기업부 장관이 13일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 중동 상황 관련 중소기업 소상공인 영향점검 회의에서 인사말을 하고 있다

중동 상황 장기화 가능성에 대비해 중소벤처기업부가 중소기업과 소상공인에 미칠 영향을 점검하고 지원체계 정비에 나섰습니다.중기부는 한성숙 장관 주재로 '제2차 중소기업·소상공인 영향 점검회의'와 노용석 제1차관이 주재한 '중소기업·소상공인 지원체계 점검회의'를 각각 열어 중동 정세 장기화에 따른 대응 방안을 논의했습니다.장관 회의에는 업종별 중소기업·소상공인 대표와 지원기관 관계자 등 약 20명이 참석해 유가 상승과 물류 차질, 수입 비용 증가 등 업계 영향을 점검하고 대응 방안을 논의했습니다.같은 날(13일) 오전 열린 차관 주재 회의에서는 중기부 본부 주요 부서장과 지방중소벤처기업청장, 산하 공공기관 임원 등이 참석해 중소기업·소상공인 지원체계를 점검하고 위기 상황에 대비한 정책 대응 준비 상황을 확인했습니다.중기부는 물류 차질이 중소기업에 가장 큰 애로로 파악됨에 따라 '중동 특화 긴급물류바우처'를 다음 주 중 시행할 계획입니다.업계에서는 중동 상황이 장기화하면 원자재 수급 차질과 유가 상승에 따른 비용 부담 증가에 더해 계약 차질과 결제 지연으로 생기는 자금 유동성 악화까지 겹치면서 피해가 지역의 산업 위기로까지 확산할 수 있다고 우려하고 있습니다.특히 경영 여건이 취약한 지역 중소기업과 소상공인을 중심으로 경영 애로가 가중될 가능성이 크다는 지적입니다.한성숙 장관은 "중동 상황이 지속될 경우 문제가 수출에 국한되지 않고 원자재 가격 상승 등에 따라 중소기업과 소상공인의 경영 부담이 증가할 소지가 있어 미리 대비해야 한다"면서 " 피해·애로를 지속적으로 살펴보고 현장 의견을 반영한 지원 수단을 미리 마련하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)