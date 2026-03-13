뉴스
검찰, '1억 공천 헌금' 김경 송치 후 첫 조사…강선우는 16일

신용일 기자
작성 2026.03.13 11:08 조회수
▲ 1억 공천헌금' 의혹을 받는 김경 전 서울시의원과 강선우 무소속 의원이 지난 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했다.

2022년 지방선거를 앞두고 공천헌금을 건넨 혐의로 구속 송치된 김경 전 서울시의원이 오늘(13일) 검찰에 소환됐습니다.

서울중앙지검 공공수사2부(김형원 부장검사)는 이날 오전부터 김 전 의원을 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.

지난 11일 검찰에 송치된 뒤 첫 조사입니다.

앞서 서울경찰청 공공범죄수사대는 무소속 강선우 의원과 김 전 시의원을 정치자금법 및 청탁금지법 위반, 배임 수·증재 혐의로 구속해 검찰에 넘겼습니다.

강 의원과 김 전 시의원은 지방선거를 앞둔 지난 2022년 1월 서울 용산구의 한 호텔에서 만나 '공천 대가' 1억 원이 담긴 쇼핑백을 주고받은 혐의를 받습니다.

당시 강 의원은 더불어민주당 소속이었습니다.

김 전 시의원은 이후 강 의원의 지역구인 서울 강서구에 민주당 서울시의원 후보로 단수 공천돼 당선됐습니다.

법원은 지난 3일 증거 인멸 우려를 이유로 두 사람에 대한 구속영장을 발부했습니다.

이들은 현재 서울구치소에 수감된 상태입니다.

검찰은 이날 김 씨를 상대로 돈을 건넨 경위와 공천 청탁의 구체적인 내용 등을 집중적으로 확인할 전망입니다.

검찰은 강 의원도 오는 16일 소환해 조사할 계획입니다.

(사진=연합뉴스)
