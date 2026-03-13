'하이브 라틴 아이돌' 산토스 브라보스, 반전 매력 돋보이는 신보 'DUAL' 발매

하이브 소속 라틴 팝 보이그룹 산토스 브라보스(SANTOS BRAVOS)가 첫 번째 EP 'DUAL(듀얼)'을 13일 발표했다.



'DUAL'은 유쾌한 소년미와 강렬하고 본능적인 에너지가 공존하는 산토스 브라보스의 양면적 매력을 담은 작품이다. 총 6곡이 수록됐다. 멤버들은 라틴 감성과 글로벌 팝 사운드를 결합해 레게톤, 브라질리언 펑크, 클럽 사운드 등 다양한 장르를 넘나든다.



타이틀곡은 'MHM'이다. 멜로디 중심의 라틴 팝 장르로, 부드러운 신스와 퍼커션 위 따뜻한 보컬이 어우러진 노래다. 사랑이 막 시작되는 순간의 설렘과 망설임을 섬세하게 표현했다. 강렬한 퍼포먼스를 앞세운 곡 'KAWASAKI'나 '0%'와는 또 다른 산토스 브라보스의 풋풋한 매력을 보여준다.



이외에도 밝은 멜로디와 리드미컬한 곡 전개가 인상적인 'WOW', 브라질리언 펑크 기반의 속도감 넘치는 트랙 'VELOCIDADE', 멤버들의 가창력이 돋보이는 감성적인 라틴 발라드 'FE'가 짜임새 있게 배치됐다는 평.



글로벌 히트메이커들이 대거 참여해 음악적 완성도를 높였다. 블랙 아이드 피스, 데이비드 게타, 마돈나 등과 작업한 작곡가 조니 골드스타인(Johnny Goldstein)이 전곡의 프로듀싱을 맡았으며, 그래미 수상 프로듀서 디플로(Diplo), 방시혁("hitman" bang), 라틴 그래미 수상 작곡가 비바르코(Vibarco) 등이 힘을 보탰다.



앨범 제작 과정과 그룹의 성장기를 담은 5부작 다큐멘터리 시리즈 'Behind DUAL(비하인드 듀얼)'도 오는 3월 16일 오전 10시(한국시간) 스포티파이에서 첫 공개된다. 멤버별 에피소드로 구성된 이 시리즈는 이후 매주 월요일 스포티파이, 화요일에는 팀 공식 유튜브 채널에 한 편씩 업로드될 예정이다.



산토스 브라보스는 방시혁 하이브 의장이 주도한 '멀티 홈, 멀티 장르(Multi-home, Multi-genre)' 전략 아래 제작된 동명의 리얼리티 시리즈를 통해 결성됐으며, 지난해 10월 멕시코에서 데뷔했다. 이들은 콜롬비아 '에스테레오 피크닉(Estéreo Picnic)', 멕시코 '테카테 팔 노르테(Tecate Pa'l Norte)', 과테말라 '엠파이어 뮤직 페스티벌(Empire Music Festival)', 멕시코시티 '테카테 엠블레마(Tecate Emblema)' 등 라틴 아메리카 주요 무대를 앞두고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)