[현장영상] "내 돈 내고 탔는데 왜!" 기내서 스피커 켜고 난동 부린 승객의 최후

작성 2026.03.13 18:03 조회수
미국 아메리칸 항공 여객기에서 헤드폰을 착용하지 않은 채 소란을 피우던 승객이 결국 기내에서 쫓겨나는 소동이 벌어졌습니다.

해당 승객은 승무원의 정당한 요구에 욕설로 대응하다 보안 요원에 의해 끌려 내려왔습니다.

보안 요원의 인도에 따라 여성이 기내 밖으로 퇴장하자, 지켜보던 다른 승객들은 환호성을 지르거나 박수를 치며 안도하는 모습을 보였습니다.

현장영상에 담았습니다.

(구성: 양현이 / 영상편집: 장유진 / 디자인: 양혜민 / 출처: TikTok (@jcmack03), Daily Mail / 제작: 디지털뉴스부)
