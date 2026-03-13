'사고 후 술자리 포착' 이재룡, 꼬리에 꼬리를 무는 '술타기' 의혹

이미지 확대하기

배우 이재룡(62)이 낮은 처벌을 노리고 사고 이후 추가로 술을 마시는 이른바 '술타기'를 시도한 것 아니냐는 의혹에 대해 부인한 가운데, 사고 당일 또 다른 정황이 공개됐다.이재룡은 지난 6일 오후 11시쯤 서울 강남구 청담역 인근에서 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받은 뒤 현장을 떠난 혐의(도로교통법상 음주운전 및 사고 후 미조치)를 받고 있다.이재룡은 사고 이후 차량을 자택에 주차한 뒤 지인의 집으로 이동했다가 약 3시간 뒤 경찰에 붙잡힌 것으로 알려졌는데, 사고 직후 지인의 집이 아닌 또 다른 식당으로 향해 술자리를 가졌다는 내용이 언론 보도를 통해 전해졌다.13일 연합뉴스TV는 "이재룡이 사고 당일 밤 11시쯤 청담동 자택에 차를 주차한 뒤 도보 20분 거리의 식당에서 자신을 기다리고 있던 지인들과 만나 증류주 1병과 안창살 2인분을 주문했다."고 보도했다.또 해당 식당 관계자의 말을 인용해 이재룡이 당시 검은 마스크로 얼굴을 가린 채 들어왔으며, 술에 취한 듯 보였고 누군가와 계속 통화를 하는 등 사고 직후 대책을 논의하는 듯한 모습이었다고 전했다.앞서 이재룡 측은 지난 10일 사고 발생 사흘 만에 경찰에 출석해 음주운전 사실을 인정했다. 법률대리인을 통해 이재룡이 "소주 4잔 정도를 마셨다"고 진술한 사실도 전해졌다. 하지만 평소 주량이 소주 10병이 넘는 것으로 알려진 이재룡이 검거 당시 혈중알코올농도가 면허정지 수준이었다는 점을 두고 일각에서는 의문을 제기하고 있다.경찰은 일부 음주운전자들이 처벌을 피하거나 형량을 낮추기 위해 사고 이후 추가로 술을 마셔 음주 측정을 어렵게 하는 이른바 '술타기'를 시도하는 경우가 있는지 여부를 살펴보고 있다.경찰은 이재룡이 사고 직후 식당으로 향해 술자리를 가진 경위와 당시 마신 술의 양 등을 포함해 사고 이후 행적 전반을 확인할 방침이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)